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Эта порода собак идеально подходит для семьи с детьми

2:54
Зоосфера

Какая собака лучше всего подходит для семьи с детьми? Это решение требует взвешенного подхода, ведь питомец станет не только другом, но и полноправным членом семьи. Недавнее исследование, проведённое в Великобритании, выявило две породы, которые идеально подходят для жизни с детьми: лабрадор-ретривер и бигль.

домашние животные
Фото: freepik.com is licensed under public domain
домашние животные

Лабрадор-ретривер: терпеливый и умный

Лабрадор-ретривер занимает первое место в рейтинге. Эта порода канадского происхождения славится своим дружелюбным и ласковым характером.

Лабрадоры терпеливы с детьми, легко обучаемы и обладают высоким интеллектом. Именно поэтому их часто используют в поисково-спасательных операциях, для обнаружения запрещённых веществ и в качестве собак-поводырей.

Физические параметры лабрадора делают его комфортным компаньоном для семьи: вес самцов варьируется от 29 до 36 кг, а самок — от 25 до 32 кг.

Эти собаки активны, любят играть и легко находят общий язык даже с самыми маленькими членами семьи. Однако важно помнить, что лабрадоры нуждаются в регулярных физических нагрузках.

Бигль: энергичный и преданный

Не отстаёт от лабрадора и бигль. Эта порода, относящаяся к средне-маленьким, отличается жизнерадостностью, игривостью и преданностью. Продолжительность жизни биглей составляет от 15 до 18 лет, что позволяет им сопровождать ребёнка с младенчества до подросткового возраста, формируя прочную эмоциональную связь.

Бигли — отличные компаньоны для активных семей. Они любят бегать, исследовать мир и участвовать в играх на свежем воздухе. Их природные инстинкты гончих делают их любопытными, а острое обоняние и послушный характер позволили использовать биглей в аэропортах для поиска контрабанды.

Хотя бигли менее крупные, чем лабрадоры (их вес составляет 10-11 кг), они выносливы и обладают большим запасом энергии. Важно уделять внимание их физической активности, иначе из-за скуки они могут начать шалить.

Бигли прекрасно подходят для семей, даже если у владельцев нет опыта в дрессировке: они умны, быстро обучаются и легко адаптируются к новому окружению.

Какую породу выбрать?

Обе породы отлично подходят для семей с детьми, но выбор зависит от вашего образа жизни. Если вам нужна терпеливая и легко обучаемая собака, готовая к активным играм, лабрадор — ваш вариант.

Если же вы предпочитаете энергичного и любознательного компаньона, который будет сопровождать вас в путешествиях, бигль станет отличным выбором.

Уточнения

Бигль (англ. beagle — гончая) — порода гончих охотничьих собак, выведенная в Великобритании. Бигли обладают хорошим обонянием и используются прежде всего для охоты на кроликов и зайцев, часто используются на таможне для поиска взрывчатых веществ.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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