Кошка рвётся на свободу? Вот почему выпускать её — плохая идея и чем можно заменить улицу

Кошка настойчиво мяукает у двери и рвётся наружу? Это поведение нередко ставит владельцев в тупик. Давать ли питомцу свободу — или опасность за пределами квартиры слишком велика? Разбираемся, почему кошка может проситься на улицу и какие есть безопасные альтернативы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злой кот

Почему кошка хочет на улицу

Причин, по которым домашняя кошка мечтает выбраться наружу, может быть несколько:

Привычка : если кошка ранее жила на улице или была взята из приюта, прогулки могут быть для неё нормой.

: если кошка ранее жила на улице или была взята из приюта, прогулки могут быть для неё нормой. Скука и нехватка впечатлений : отсутствие игр, внимания и разнообразия может подтолкнуть кошку к поискам новых ощущений.

: отсутствие игр, внимания и разнообразия может подтолкнуть кошку к поискам новых ощущений. Половая охота: с марта по октябрь половое поведение обостряется, и даже стерилизованные кошки первое время после операции могут стремиться убежать.

Почему самовыгул — плохая идея

Даже в тихой деревне отпускать кошку гулять без присмотра — очень рискованно. Вот какие опасности её поджидают:

Транспорт : животное может погибнуть под колёсами, испугавшись резкого звука или пробегающей собаки.

: животное может погибнуть под колёсами, испугавшись резкого звука или пробегающей собаки. Другие животные : встреча с агрессивной собакой или дикой кошкой может закончиться травмами.

: встреча с агрессивной собакой или дикой кошкой может закончиться травмами. Паразиты и инфекции : кошка может подхватить блох, гельминтов или инфекцию, опасную даже для людей.

: кошка может подхватить блох, гельминтов или инфекцию, опасную даже для людей. Отравление : уличная еда, химикаты, растения — питомец может съесть нечто опасное.

: уличная еда, химикаты, растения — питомец может съесть нечто опасное. Кража : породистую или просто красивую кошку могут украсть.

: породистую или просто красивую кошку могут украсть. Стресс: смена обстановки может напугать кошку до такой степени, что она станет агрессивной или перестанет доверять хозяину.

Безопасные альтернативы уличным прогулкам

Если кошка проявляет интерес к внешнему миру — не обязательно выпускать её в одиночное путешествие. Вот что можно сделать:

Гулять на шлейке

Идеально подходит для кошек, живущих в квартире. Перед этим нужно:

Приучить к шлейке в домашних условиях;

Привить животное и обработать от паразитов;

Начинать с коротких и спокойных прогулок.

Прогулки по участку или вольеру

Подходит для кошек, живущих в частных домах. Территория должна быть:

Полностью огороженной;

Безопасной (без опасных растений, острых предметов и т. п.);

Под наблюдением человека.

Гамак на окно

Простая и уютная альтернатива: кошка сможет наблюдать за происходящим на улице, чувствуя себя в безопасности и комфорте.

Вывод

В отличие от собак, кошки не нуждаются в обязательных прогулках. Если вы можете обеспечить питомцу комфорт, безопасность, внимание и развлечения дома — он будет абсолютно счастлив. А если желание выбраться наружу всё же велико, подходите к этому вопросу осознанно и ответственно. Потому что для кошки улица — не всегда свобода, иногда это просто опасность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

