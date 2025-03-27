Мал да удал: что нужно знать, прежде чем завести собаку размером с тапок

3:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленькая собака кажется идеальным выбором: мало ест, поместится на коленях, влюбляет с первого взгляда. Но жизнь с крохотным хвостиком может преподнести свои сюрпризы. Вот семь важных нюансов, о которых полезно знать каждому будущему или уже состоявшемуся владельцу миниатюрного пса.

Фото: commons.wikimedia.org by Jim Winstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ши-тцу порода

Маленькие живут дольше

Если вы хотите, чтобы пушистый друг был рядом много лет, выбирайте малыша. Представители мелких пород — настоящие долгожители. Той-пудели, чихуа-хуа, йорки и таксы легко могут прожить до 15-20 лет. Они медленнее стареют, реже сталкиваются с онкологией и ЖКТ-проблемами. Главное — кормить правильно, не перекармливать и регулярно показывать врачу.

Едят меньше, но энергичнее

Не дайте себя обмануть миниатюрными размерами. У таких собак быстрый метаболизм, поэтому в сутки им нужно больше калорий на килограмм веса, чем большим псам. Правда, корма для них обычно питательные, с маленькими гранулами. Главное — подбирать еду по возрасту и образу жизни, а не "по глазам". И не забывайте: экономия на корме здесь реальна.

Спортзал не обязателен

Часовые прогулки и кросс по парку — не про мелких псов. Им достаточно 30 минут в день, чтобы оставаться в форме. Но не стоит недооценивать их активность: они обожают игры, игрушки, общение и маленькие приключения. Прогулка — не просто "в туалет", а способ исследовать мир.

Здоровье тоже требует внимания

Маленькие породы — не всегда про здоровье. Хрупкая шея может пострадать от обычного рывка поводка, а брахицефальные собаки (мопсы, гриффоны) часто страдают от проблем с дыханием. И да, сердечные недуги, панкреатит и болезнь Кушинга — увы, тоже в списке рисков. Поэтому шлейка вместо ошейника и ежегодный ветеринарный чек-ап — must have.

Голосистые малыши

Кто не слышал, как лает чихуа-хуа? Эти малыши способны устраивать целый концерт. Чаще всего — от тревоги, скуки или просто потому что "надо прокомментировать происходящее". Устраните триггеры, займитесь дрессировкой и при необходимости — обратитесь к кинологу. Главное — не кричите в ответ, иначе лай станет ещё чаще.

Гардероб? Да!

Забудьте стереотип "одежда для собак — это глупость". Для мелких пород это необходимость. Свитер в прохладную погоду, ботинки на реагенты и дождевик на случай непогоды помогут питомцу не простудиться и чувствовать себя комфортно.

Дрессировка — с первых дней

Многие считают, что маленькую собаку можно и не воспитывать: "Ну что с неё взять?" А зря. Без дрессировки даже самый милый шпиц может стать неудобным соседом. Тренируйтесь с любовью, не забывайте про перерывы, не перегружайте — и результаты вас порадуют. Главное — регулярность и понимание, что обучение должно быть игрой, а не наказанием.

Жизнь с маленькой собакой — это нежность, радость, весёлые прогулки и звонкий лай. Да, хлопот хватает, но всё компенсируется любовью, которую этот пушистик дарит без остатка.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

