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От коробки до массажей: 20 кошачьих радостей, которые почти ничего не стоят

4:12
Зоосфера

Ваш кот ворчит, дёргает хвостом, носится по квартире, а потом внезапно исчезает в шкафу? Возможно, он просто скучает. Или ждёт, пока вы наконец подарите ему немного настоящего кошачьего счастья.

Кошка в коробке
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка в коробке

Хорошая новость: сделать пушистого друга довольным несложно — нужно лишь немного внимания и фантазии. Вот 20 простых, но эффективных способов порадовать вашего мурлыку.

Уютное место для сна

  • Кошки спят почти весь день — и делают это с комфортом. Подушка на подоконнике, плед на диване, лежанка в шкафу или даже ваша грудь — всё пойдёт, если там тихо и тепло.

Игра, в которую интересно играть

  • Лазер, мышка на верёвочке, перо на палочке, мячик с бубенчиком — короткие, но насыщенные игровые сессии по 5-10 минут бодрят и тренируют инстинкты.

Угощение, которое нужно поймать

  • Положите пару гранул в коробку с дырками или спрячьте под подушкой — охота началась! Это не только весело, но и полезно для ума.

Вертикальный мир

  • Полки на стене, домик с этажами, когтеточка с обзором — кошка чувствует себя увереннее, когда может наблюдать за всем сверху.

Внимание по запросу

  • Некоторые кошки обожают сидеть на коленях, другие — просто лежать рядом. Главное — не навязываться, если хвост пошёл вразнос.

Окно как телевизор

  • Подоконник с пледом — и вот уже кинотеатр с птичками и прохожими. А если за окном скучно — включите видео с рыбками или мышами.

Игрушки второго шанса

  • Не обязательно скупать весь зоомагазин. Просто уберите надоевшую игрушку на неделю, потом верните — и она снова в фаворе.

Коробка — любая

  • Вы положили коробку на пол. Через 10 секунд в ней сидит кошка. Волшебство? Нет — просто кошачья логика.

Разговаривайте

  • Мурлыки чувствуют тон, настроение и ритм речи. Поговорите с ней — она поймёт, даже если не скажет "мяу" в ответ.

Массаж

  • Мягкие поглаживания за ушком, под подбородком, вдоль спинки… Для кошки — это почти как спа-процедура.

Лоток без сюрпризов

  • Никаких лишних запахов — только чистота. Иначе кот найдёт другое место… например, ваш любимый ковёр.

Правильная когтеточка

  • Нет когтеточки — страдает диван. Сделайте выбор. Совет: горизонтальные или вертикальные, из дерева, картона или ковролина — ищите, что нравится именно вашей кошке.

Трава — витаминный десерт

  • Овёс, пшеница, ячмень — зелёный перекус и натуральный "очиститель" желудка. Лучше, чем ваши комнатные растения.

Фонтанчик

  • Проточная вода — магнит для кошек. Специальный фонтанчик не только увлажняет, но и поит даже самых ленивых.

Кошачья мята

  • "Котовник" пробуждает в мурлыке второе дыхание. Но не всем он подходит, и не каждый день — используйте дозированно.

Угол для уединения

  • Кошке нужно место, где её никто не тронет. Коробка, домик, полка — дайте ей укрытие от шума и гостей.

Место под солнцем

  • Луч света на полу — и кошка растекается, как плюшевая лужица. Устройте ей доступ к солнечным пятнам — это почти счастье.

Стабильность

  • Регулярный режим еды, игр и сна — залог спокойствия. Сюрпризы? Лучше только в виде новой игрушки.

Уважение

  • Если кошка не хочет общения — не настаивайте. Заметили ушки назад, хвост дёргается? Дайте ей пространство.

Ваша любовь

  • Нежный голос, тепло рук, ощущение, что она нужна — этого уже достаточно, чтобы кошка была по-настоящему счастлива.

А ваша кошка счастлива

Мурчание, спокойный взгляд, расслабленные движения — самые верные признаки того, что вы всё делаете правильно. Пусть каждый день вашего хвостатого друга будет полон радости, игры и вашего внимания!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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