Миссия: чистый лоток — почему не каждый наполнитель спасёт вашу квартиру от аромата джунглей

3:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы завели кошку? Значит, пришло время решить одну из самых важных задач — организовать ей удобный, чистый и "приятный" туалет. Ошибки в этом деле грозят не только неприятным запахом в квартире, но и "сюрпризами" в тапках. Ключ к успеху — правильно выбрать наполнитель для лотка. От него зависит не только гигиена, но и настроение вашего пушистого друга.

Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка в лотке

Комкующийся наполнитель: удобство в каждой грануле

Лидер по популярности. Состоит из глины или древесины, которая при попадании влаги склеивается в плотные комки. Их легко убрать специальной лопаткой.

Плюсы

Отлично устраняет запахи.

Удобен в уборке.

Подходит даже для котят.

Экономичен — убираешь только использованную часть.

Минусы

Требует ежедневного внимания. Если не убрать комки, кошка может отказаться от лотка.

Может прилипать к лапам и разноситься по дому.

Идеальный выбор для одного питомца и ответственного хозяина, который не забывает заглядывать в лоток каждый день.

Впитывающий наполнитель: бюджетный и простой

Этот вариант не образует комков, а просто поглощает влагу. Его меняют полностью раз в 5-7 дней.

Плюсы

Низкая цена.

Подходит для нескольких кошек.

Натуральный состав: древесина, глина, кукуруза.

Минусы

Некоторые кошки не любят пользоваться слегка влажным или уже использованным лотком.

Сложнее понять, когда наполнитель пора менять.

Подходит тем, кто готов раз в неделю устраивать генеральную уборку лотка.

Древесный наполнитель: экологичность и комфорт

Прессованные опилки, которые распадаются в труху при намокании. Часто используется для котят, а также теми, кто предпочитает экологичные решения.

Плюсы

Можно смывать в унитаз.

Приятный древесный аромат.

Натуральный состав.

Минусы

Быстро рассыпается по полу.

Слабее справляется с запахами.

Требует частой замены.

Хорош для чувствительных животных и владельцев, заботящихся о природе.

Силикагелевый наполнитель: высокие технологии в лотке

Изготавливается из геля на основе кремнезема. Гранулы прозрачные, с легким хрустом. Хорошо впитывают влагу и надолго сохраняют сухость.

Плюсы

Практически не пахнет.

Меняется раз в 2-3 недели.

Не разносится по дому.

Не размножаются бактерии.

Минусы

Высокая цена.

Хруст может пугать некоторых кошек.

Это выбор занятых людей, ценящих удобство и минимальную уборку.

Альтернативные варианты: что еще бывает

Минеральный: Пористые гранулы, хорошо впитывают, но нельзя смывать в унитаз.

Пористые гранулы, хорошо впитывают, но нельзя смывать в унитаз. Кукурузный: Легкий, натуральный, можно использовать даже для самых маленьких. Но разносится лапками.

Легкий, натуральный, можно использовать даже для самых маленьких. Но разносится лапками. Глиняный: Мелкие гранулы, удобны для закапывания, но могут пылить.

Как выбрать идеальный наполнитель

Учитывайте характер питомца, свои привычки и бюджет. Важно, чтобы:

Состав был безопасным и не вызывал аллергию.

Наполнитель не травмировал лапки.

Не пылил и не разносился по квартире.

Эффективно устранял запахи.

Кстати, не забудьте про тест — иногда кошка отказывается от идеально подобранного по составу варианта просто потому, что ей не нравится запах или структура. Так что небольшие упаковки для начала — лучший выбор.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

