Миссия: чистый лоток — почему не каждый наполнитель спасёт вашу квартиру от аромата джунглей

Вы завели кошку? Значит, пришло время решить одну из самых важных задач — организовать ей удобный, чистый и "приятный" туалет. Ошибки в этом деле грозят не только неприятным запахом в квартире, но и "сюрпризами" в тапках. Ключ к успеху — правильно выбрать наполнитель для лотка. От него зависит не только гигиена, но и настроение вашего пушистого друга.
Лидер по популярности. Состоит из глины или древесины, которая при попадании влаги склеивается в плотные комки. Их легко убрать специальной лопаткой.
Идеальный выбор для одного питомца и ответственного хозяина, который не забывает заглядывать в лоток каждый день.
Этот вариант не образует комков, а просто поглощает влагу. Его меняют полностью раз в 5-7 дней.
Подходит тем, кто готов раз в неделю устраивать генеральную уборку лотка.
Прессованные опилки, которые распадаются в труху при намокании. Часто используется для котят, а также теми, кто предпочитает экологичные решения.
Хорош для чувствительных животных и владельцев, заботящихся о природе.
Изготавливается из геля на основе кремнезема. Гранулы прозрачные, с легким хрустом. Хорошо впитывают влагу и надолго сохраняют сухость.
Это выбор занятых людей, ценящих удобство и минимальную уборку.
Учитывайте характер питомца, свои привычки и бюджет. Важно, чтобы:
Кстати, не забудьте про тест — иногда кошка отказывается от идеально подобранного по составу варианта просто потому, что ей не нравится запах или структура. Так что небольшие упаковки для начала — лучший выбор.
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