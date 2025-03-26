От волка до плюшки на подушке: как собаки добились жизни без обязанностей

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Зоосфера

Кажется, мы всё знаем о своих собаках: что они нас любят, понимают с полуслова и умеют мастерски просить вкусняшки. Но знаете ли вы, что собаки прямо сейчас переживают новую фазу эволюции — третью волну одомашнивания? Об этом недавно заявили шведские учёные. Люди всё чаще выбирают питомцев не для охоты или службы, а для душевной компании и спокойной жизни на диване — и собаки подстраиваются.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Как женщины и дети приручили волков

Учёные давно пришли к выводу: собак мы получили благодаря так называемой "коэволюции" — человек менялся рядом с собакой, а собака рядом с человеком. Это взаимное развитие, а не односторонняя дрессировка.

Самое интересное: в одомашнивании волков главную роль сыграли вовсе не воины или охотники, а женщины и дети. Первая волна одомашнивания началась ещё в каменном веке, десятки тысяч лет назад. Тогдашние люди делились с волками едой, а те помогали им охотиться и сторожить стоянки.

Но была и более трогательная сторона: есть данные, что женщины буквально выкармливали волчат грудью, а дети — играли с ними как с братьями и сестрами. Волчата росли в человеческой семье, привыкали к ласке, к играм, к объятиям — и становились теми самыми предками современных псов. При этом у всех, и у людей, и у волков, вырабатывался окситоцин — гормон любви и привязанности. До сих пор он играет ключевую роль в связи "человек — собака".

Когда морда стала лицом

Жить рядом с людьми оказалось гораздо приятнее, чем в дикой природе. Собаки перестали бояться, стали спокойнее — и это даже изменило их внешность. Учёные обнаружили, что чем меньше стресса в жизни животного, тем короче у него морда. Вот так, буквально — от спокойной жизни морда "съежилась" и стала больше похожа на лицо.

Но и это ещё не всё. В процессе эволюции собаки научились… делать лицо! Точнее, выражать эмоции бровями. Они поднимают внутренний край брови, делая "печальный" взгляд. Это мимика, которая мгновенно действует на нас — мы видим "грустную" собачку и не можем отказать. По сути, это биологическая кнопка "дай обниму".

Собаки, которые владели этим искусством "грустного взгляда", быстрее находили хозяев, чаще оставались в семье, и, как результат, — лучше размножались. Эволюция по-собачьи: милота — двигатель прогресса.

Эволюция продолжается — прямо сейчас

Если первые собаки были охотниками и сторожами, то со временем они стали компаньонами. Особенно это стало заметно после Индустриальной революции, когда средний класс стал массово заводить собак ради статуса и душевной компании. Тогда и появились многие породы, которые мы знаем и любим сегодня.

Собаки всё больше адаптировались к жизни среди людей, учились понимать эмоции, реагировать на интонации и мимику. Их чувствительность к окситоцину только усилилась — именно он заставляет вашего пса смотреть на вас, как на смысл всей жизни.

И вот теперь, в 21 веке, учёные говорят: собаки вступили в третью волну одомашнивания. Это уже не про работу или охрану — а про эмоциональную связь, комфорт и общение. Люди хотят рядом "хорошего мальчика" (или девочку), а не сторожа — и собаки снова подстраиваются под наш ритм жизни.

Собаки становятся ближе. А вы готовы быть рядом?

Сегодня, когда собаки стали по-настоящему "членами семьи", особенно важно помнить: питомец — это не игрушка. Это существо с чувствами, историей и миллионами лет эволюции за плечами. Прежде чем завести пса, задайте себе главный вопрос: готов ли я быть тем человеком, которого заслуживает собака?

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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