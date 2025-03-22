Он стоил фермерам всего урожая: история появления колорадского жука

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сегодня колорадский жук — главный враг картофельных полей, и с его именем знаком каждый дачник. Но откуда у насекомого, которое и в России хозяйничает без стеснения, такое "американское" имя?

Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Колорадский жук на картофеле

Как колорадский жук получил своё имя — история вредителя, потрясшего Америку

Колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata) впервые заметили в 1824 году - в Северной Мексике. Энтомолог из США обнаружил насекомое на листьях дикого паслёна в Скалистых горах и описал его как новый вид, ещё не зная, какую угрозу оно представит в будущем.

К картофелю жук пришёл позже, и с этого началась его разрушительная слава.

Почему именно "колорадский"

В 1855 году жук начал массово поедать картофель в районе Омахи, штат Небраска. Но особенно страшный урон пришёлся на штат Колорадо, где в 1859 году вредитель уничтожил большую часть урожая.

Результат:

Цены на картофель выросли в 4 раза.

Фермеры отказывались от выращивания культуры.

Жук стал символом бедствия.

Так за ним навсегда закрепилось имя "колорадский жук", несмотря на то, что родом он вовсе не из Колорадо.

Первый "инсектицид" — случайная находка

Один из фермеров случайно пролил остатки краски "Палисандр зелёный" на заражённые кусты картофеля. На утро почти все жуки были мертвы. Позже этот эффект повторили с другим веществом — парижской зеленью (смесь мышьяка с медью).

С 1872 года американские учёные рекомендовали использовать её в борьбе с вредителем. А к 1875 году ею уже массово опрыскивали поля.

Но остановить жука не удалось

Несмотря на усилия, колорадский жук быстро адаптировался, и вскоре распространился по всему миру, став проблемой уже не только американских фермеров, но и европейских, включая российских.

Уточнения

Колора́дский жук - вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

