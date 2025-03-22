Он стоил фермерам всего урожая: история появления колорадского жука

Сегодня колорадский жук — главный враг картофельных полей, и с его именем знаком каждый дачник. Но откуда у насекомого, которое и в России хозяйничает без стеснения, такое "американское" имя?
Колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata) впервые заметили в 1824 году - в Северной Мексике. Энтомолог из США обнаружил насекомое на листьях дикого паслёна в Скалистых горах и описал его как новый вид, ещё не зная, какую угрозу оно представит в будущем.
К картофелю жук пришёл позже, и с этого началась его разрушительная слава.
Почему именно "колорадский"
В 1855 году жук начал массово поедать картофель в районе Омахи, штат Небраска. Но особенно страшный урон пришёлся на штат Колорадо, где в 1859 году вредитель уничтожил большую часть урожая.
Результат:
Так за ним навсегда закрепилось имя "колорадский жук", несмотря на то, что родом он вовсе не из Колорадо.
Первый "инсектицид" — случайная находка
Один из фермеров случайно пролил остатки краски "Палисандр зелёный" на заражённые кусты картофеля. На утро почти все жуки были мертвы. Позже этот эффект повторили с другим веществом — парижской зеленью (смесь мышьяка с медью).
С 1872 года американские учёные рекомендовали использовать её в борьбе с вредителем. А к 1875 году ею уже массово опрыскивали поля.
Но остановить жука не удалось
Несмотря на усилия, колорадский жук быстро адаптировался, и вскоре распространился по всему миру, став проблемой уже не только американских фермеров, но и европейских, включая российских.
Колора́дский жук - вид насекомых из семейства жуков-листоедов.
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