На клавиатуре ноутбука — не случайно: кошка пытается вам кое-что сказать

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы только сели поработать — а ваш пушистый помощник уже устроился на клавиатуре. Многим кажется, что кошек привлекает тепло ноутбука, но это лишь поверхностная причина. На самом деле всё гораздо глубже и… трогательнее.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Почему кошки обожают сидеть на ноутбуках: причина кроется не только в тепле

Когда вы долго смотрите в экран, кошка чувствует конкуренцию. Она решает: "Раз ты смотришь туда — я встану между вами". Это проявление ревности и желания быть в центре внимания.

Так мурлыка буквально борется за ваше время - и, надо признать, почти всегда побеждает.

Но есть и другие причины:

Запах. Клавиатура хранит частички вашей кожи, капли духов, следы еды. Это целый "ароматный дневник", который кошка изучает и помечает своим запахом, садясь сверху. Звуки клавиш. Мягкий щелчок напоминает шорохи насекомых или мышей, а движение курсора может разбудить охотничьи инстинкты. Удобная высота. Ноутбук — это импровизированный наблюдательный пункт, с которого можно контролировать территорию. Успокаивающие вибрации. Лёгкий гул вентилятора и слабые звуки электроники действуют на кошку как фоновая медитация, помогая расслабиться.

Как отучить от ноутбука:

Поставьте мягкую подушку или грелку рядом.

рядом. Создайте альтернативное "любимое место" рядом с вами.

рядом с вами. И главное — уделяйте питомцу время. Ведь чаще всего он хочет не сидеть на клавиатуре, а побыть рядом с вами.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



