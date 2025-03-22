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Смерть без рогов: как Южная Африка пытается спасти популяцию носорогов

2:03
Зоосфера

Хорошая новость пришла из Южной Африки — в 2024 году количество носорогов, погибших от рук браконьеров, снизилось на 16 %. Это значит, что за год было убито 420 животных, в то время как в 2023 году эта цифра составляла 499. Снижение — ощутимое, но не повод расслабляться.

Носорог
Фото: www.flickr.com by Деннис Джарвис из Галифакса, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Носорог

Южная Африка остаётся страной с крупнейшей популяцией белых носорогов и половиной всех чёрных носорогов на континенте. Из-за высокого спроса на рога, которые в некоторых странах Азии считают лечебными и используют в ювелирном деле, животные по-прежнему в опасности.

Министр охраны окружающей среды Диона Джордж сообщила, что большая часть потерь — 320 носорогов - пришлась на государственные земли. Ещё 100 особей погибли в частных заповедниках. Один из действенных способов защиты — программа по обезроживанию, действующая, например, в Квазулу-Натал. Животным удаляют рога, чтобы лишить охотников мотивации. Это помогает, но работает не везде.

Больше всего беспокойства вызывает ситуация в национальном парке Крюгера. Там с начала года убито 78 носорогов — почти вдвое больше, чем годом ранее. На фоне общего снижения, этот рост кажется особенно тревожным.

А вот в соседней Намибии дела хуже: браконьерство, наоборот, усилилось. Если в 2023 году зарегистрировали 69 случаев, то в 2024-м — уже 83. Это говорит о том, что преступные группировки ищут уязвимые места и перемещаются туда, где контроль слабее.

Эксперты призывают к более широкой международной поддержке: без сотрудничества и жёстких мер сохранить носорогов в дикой природе будет крайне сложно.

Уточнения

Носоро́говые — семейство непарнокопытных млекопитающих из надсемейства носорогобразных, содержащее пять современных видов, распространённых в Африке и Азии.

Автор Дмитрий Тезнев
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