Что тревожит вашего питомца — и почему вы об этом не догадываетесь

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Зоосфера

Кошки — мастера маскировки. Даже страдая от серьёзной болезни, они продолжают вести себя как обычно, а их внешний вид обманчиво спокоен. Именно поэтому ветеринары советуют не ждать тревожных симптомов, а регулярно показывать питомца врачу, особенно с возрастом.

Кошка в переноске
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Кошка в переноске

Страдают молча: от чего на самом деле болеют домашние кошки

Домашние любимцы не умеют жаловаться. Многие заболевания протекают почти незаметно, и владелец может годами не догадываться, что животное нуждается в лечении. Регулярные профилактические осмотры позволяют обнаружить скрытые проблемы на ранней стадии.

Чем старше кошка, тем больше внимания ей нужно. У возрастных питомцев, как и у людей, развиваются хронические патологии.

Что показало исследование

Анализ медицинских карт 18 249 кошек выявил: ежегодно у большинства домашних животных диагностируется хотя бы одно заболевание. Причём пожилые коты страдают сразу от нескольких проблем.

Самые частые болезни кошек:

  • Болезни дёсен — 15,23%
  • Ожирение — 11,58%
  • Общие стоматологические заболевания — 9,23%
  • Вросшие когти — 5,23%
  • Заражение блохами — 5,07%
  • Шумы в сердце — 4,44%

У кого какие проблемы

Кошки-девочки чаще страдают от:

  • послеоперационных осложнений
  • чрезмерного вылизывания (вплоть до образования трихобезоаров)
  • вросших когтей и блох

Коты-джентльмены чаще болеют:

  • заболеваниями дёсен
  • сердечными шумами
  • абсцессами
  • ожирением и хромотой

Также среди распространённых недугов встречаются:

  • рвота
  • запор
  • диарея
  • болезни почек
  • аритмия
  • остеоартрит
  • гипертиреоз

Молодые кошки чаще страдают от травм, укусов, заражения паразитами и осложнений после операций. У пожилых мурлык выше риск до 23 различных заболеваний, включая цистит, хромоту и сердечно-сосудистые патологии.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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