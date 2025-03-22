Что тревожит вашего питомца — и почему вы об этом не догадываетесь

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — мастера маскировки. Даже страдая от серьёзной болезни, они продолжают вести себя как обычно, а их внешний вид обманчиво спокоен. Именно поэтому ветеринары советуют не ждать тревожных симптомов, а регулярно показывать питомца врачу, особенно с возрастом.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка в переноске

Страдают молча: от чего на самом деле болеют домашние кошки

Домашние любимцы не умеют жаловаться. Многие заболевания протекают почти незаметно, и владелец может годами не догадываться, что животное нуждается в лечении. Регулярные профилактические осмотры позволяют обнаружить скрытые проблемы на ранней стадии.

Чем старше кошка, тем больше внимания ей нужно. У возрастных питомцев, как и у людей, развиваются хронические патологии.

Что показало исследование

Анализ медицинских карт 18 249 кошек выявил: ежегодно у большинства домашних животных диагностируется хотя бы одно заболевание. Причём пожилые коты страдают сразу от нескольких проблем.

Самые частые болезни кошек:

Болезни дёсен — 15,23%

Ожирение — 11,58%

Общие стоматологические заболевания — 9,23%

Вросшие когти — 5,23%

Заражение блохами — 5,07%

Шумы в сердце — 4,44%

У кого какие проблемы

Кошки-девочки чаще страдают от:

послеоперационных осложнений

чрезмерного вылизывания (вплоть до образования трихобезоаров)

вросших когтей и блох

Коты-джентльмены чаще болеют:

заболеваниями дёсен

сердечными шумами

абсцессами

ожирением и хромотой

Также среди распространённых недугов встречаются:

рвота

запор

диарея

болезни почек

аритмия

остеоартрит

гипертиреоз

Молодые кошки чаще страдают от травм, укусов, заражения паразитами и осложнений после операций. У пожилых мурлык выше риск до 23 различных заболеваний, включая цистит, хромоту и сердечно-сосудистые патологии.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



