Что тревожит вашего питомца — и почему вы об этом не догадываетесь

Кошки — мастера маскировки. Даже страдая от серьёзной болезни, они продолжают вести себя как обычно, а их внешний вид обманчиво спокоен. Именно поэтому ветеринары советуют не ждать тревожных симптомов, а регулярно показывать питомца врачу, особенно с возрастом.
Домашние любимцы не умеют жаловаться. Многие заболевания протекают почти незаметно, и владелец может годами не догадываться, что животное нуждается в лечении. Регулярные профилактические осмотры позволяют обнаружить скрытые проблемы на ранней стадии.
Чем старше кошка, тем больше внимания ей нужно. У возрастных питомцев, как и у людей, развиваются хронические патологии.
Что показало исследование
Анализ медицинских карт 18 249 кошек выявил: ежегодно у большинства домашних животных диагностируется хотя бы одно заболевание. Причём пожилые коты страдают сразу от нескольких проблем.
Самые частые болезни кошек:
У кого какие проблемы
Кошки-девочки чаще страдают от:
Коты-джентльмены чаще болеют:
Также среди распространённых недугов встречаются:
Молодые кошки чаще страдают от травм, укусов, заражения паразитами и осложнений после операций. У пожилых мурлык выше риск до 23 различных заболеваний, включая цистит, хромоту и сердечно-сосудистые патологии.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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