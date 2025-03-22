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Эволюционный трюк, который сделал кошек идеальными охотниками

1:46
Зоосфера

Вам когда-нибудь казалось, что кошачий взгляд пронизывает насквозь? Всё дело в зрачках. Эти вертикальные щёлочки — не просто стильная особенность. Это результат миллионов лет эволюции, который помогает кошкам выживать.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

Почему у кошек зрачки щёлкой, а не кругом: эволюционный секрет их взгляда

Такая форма зрачка позволяет точнее оценивать расстояние до добычи. В дикой природе это решающее преимущество: промах — значит остаться голодным. Вертикальные зрачки дают хищникам, охотящимся из засады, идеальное сочетание глубины и резкости изображения. Именно поэтому щелевидные зрачки можно встретить у змей, гекконов и, конечно, у кошачьих.

А вот у травоядных, таких как козы и овцы, всё наоборот — горизонтальные зрачки. Они расширяют панораму обзора и помогают заметить хищника на открытой местности. Такая форма снижает искажения при взгляде по сторонам и защищает от опасности в условиях пастбищ.

Что ещё интереснее — похожие формы зрачков возникали у совершенно разных животных, независимо друг от друга. Это называется конвергентной эволюцией: когда схожие условия среды приводят к схожим адаптациям. У одних — вертикаль ради охоты, у других — горизонталь ради спасения.

Учёные продолжают изучать, как именно зрачки и сетчатка работают вместе у самых разных животных: от ящериц до осьминогов. Их зрение устроено не менее сложно и помогает нам лучше понять, как разнообразна жизнь на планете — даже через такую мелочь, как форма зрачка.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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