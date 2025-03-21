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Чешете питомцу голову: это может быть больше, чем просто ласка

1:39
Зоосфера

Многие владельцы замечают, что стоит только почесать любимцу голову — и он будто тает от удовольствия. На самом деле, такая реакция объясняется поведенческими, физиологическими и эмоциональными причинами.

Ориентальная кошка
Фото: commons.wikimedia.org by FAUSTMEPHISTOPHELES, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ориентальная кошка

Почему это нравится кошкам:

  • Ассоциации с материнской заботой: кошка вспоминает, как мать вылизывала её в детстве.

  • Имитация груминга: для кошек почёсывание — это как элемент ухода, привычный с детства.

  • Мечение территории: на лбу и щеках у кошек расположены железы, выделяющие феромоны. Потираясь о человека, кошка успокаивается и "помечает" вас как "своего".

Почему это нравится собакам:

  • Знак привязанности: некоторые собаки сами тычутся головой, прося ласки.

  • Форма контакта: лёгкие почёсывания могут восприниматься как проявление внимания и любви.

  • Но есть нюанс: не все собаки переносят прикосновения к голове. У некоторых пород или особей это может вызывать тревожность, особенно если жест кажется им признаком доминирования.

Как понять, что питомцу приятно:

  • Расслабленное тело.
  • Мягкий взгляд, прищур, мурчание (у кошек).
  • Пёс сам подставляет голову или замирает от удовольствия.

Если же животное отворачивается, напряжено, прижимает уши или уходит - ласки стоит прекратить.

А если питомец чешется сам

Избыточное чесание головы, особенно у собак, может говорить о зуде, аллергии или кожных заболеваниях. В этом случае нужно обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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