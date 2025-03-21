Чешете питомцу голову: это может быть больше, чем просто ласка

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы замечают, что стоит только почесать любимцу голову — и он будто тает от удовольствия. На самом деле, такая реакция объясняется поведенческими, физиологическими и эмоциональными причинами.

Фото: commons.wikimedia.org by FAUSTMEPHISTOPHELES, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ориентальная кошка

Почему это нравится кошкам:

Ассоциации с материнской заботой : кошка вспоминает, как мать вылизывала её в детстве.

: кошка вспоминает, как мать вылизывала её в детстве. Имитация груминга: для кошек почёсывание — это как элемент ухода, привычный с детства.

для кошек почёсывание — это как элемент ухода, привычный с детства. Мечение территории: на лбу и щеках у кошек расположены железы, выделяющие феромоны. Потираясь о человека, кошка успокаивается и "помечает" вас как "своего".

Почему это нравится собакам:

Знак привязанности : некоторые собаки сами тычутся головой, прося ласки.

: некоторые собаки сами тычутся головой, прося ласки. Форма контакта : лёгкие почёсывания могут восприниматься как проявление внимания и любви.

: лёгкие почёсывания могут восприниматься как проявление внимания и любви. Но есть нюанс: не все собаки переносят прикосновения к голове. У некоторых пород или особей это может вызывать тревожность, особенно если жест кажется им признаком доминирования.

Как понять, что питомцу приятно:

Расслабленное тело.

Мягкий взгляд, прищур, мурчание (у кошек).

Пёс сам подставляет голову или замирает от удовольствия.

Если же животное отворачивается, напряжено, прижимает уши или уходит - ласки стоит прекратить.

А если питомец чешется сам

Избыточное чесание головы, особенно у собак, может говорить о зуде, аллергии или кожных заболеваниях. В этом случае нужно обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



