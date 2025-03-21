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Кошка кажется спокойной, но внутри страдает — что вы могли сделать не так

1:45
Зоосфера

Иногда, даже из лучших побуждений, мы совершаем поступки, которые причиняют кошке дискомфорт или пугают её. И дело не всегда в крике или наказаниях. Есть менее очевидные действия, которые многие считают безобидными, но на самом деле они могут сильно повлиять на психику питомца.

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Объятия и поцелуи

Хотя нам кажется, что это проявление любви, кошки воспринимают такие действия как попытку ограничить их свободу. Особенно если они к этому не готовы.

Громкие разговоры

Не только крики, но и просто повышенный тон могут вызывать тревогу у кошки. Лучше говорить с питомцем и рядом с ним спокойно — это помогает создать атмосферу безопасности.

Закрытые двери

Кошки любят контролировать территорию. Когда их запирают в комнате, особенно без предупреждения, они чувствуют себя уязвимыми. Даже если помещение не маленькое, ограничение свободы — источник стресса.

Одиночество на долгое время

Несмотря на репутацию независимых существ, кошки тяжело переносят долгую изоляцию. Не стоит оставлять их одних на несколько дней — это может привести не только к беспокойству, но и к проблемам со здоровьем.

Подъём за шкирку

Этот способ переноски давно считается устаревшим и травмоопасным. Кожа взрослой кошки не такая эластичная, как у котёнка, и отсутствие опоры вызывает боль и страх. Лучше использовать поддерживающие руки под животом и грудью.

Каждое животное уникально, и, наблюдая за его реакцией, можно лучше понять его границы. Уважение к этим границам — это и есть настоящая забота.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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