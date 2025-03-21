Ваш кот мнёт одеяло — вот зачем он это делает и что это говорит о вас

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек замечают: питомец вдруг начинает попеременно мять лапами одеяло, подушку или даже человека. Это движение часто называют "месить печенье" или "делать макароны". Несмотря на умилительную форму, за этим стоит древний инстинкт и целый спектр эмоций.

Когда котёнок сосёт молоко у мамы, он разминает её живот лапками, стимулируя выработку молока. Этот жест остаётся с кошками на всю жизнь и со временем превращается в способ выражать любовь, комфорт и спокойствие.

Вот четыре основные причины, по которым кошка "замешивает":

Проявление привязанности - взрослые кошки могут мять лапами тех, кого любят, будто оставаясь котятами в эти моменты. Оценка лежанки - инстинктивная проверка поверхности перед сном, как у их диких сородичей. Обозначение территории - на подушечках лап есть железы, выделяющие запах, и кошка оставляет метки. Реакция на стресс - такое поведение может быть способом самоуспокоения, особенно при тревожности или дискомфорте.

У всех кошек это проявляется по-разному: кто-то выпускает когти, кто-то использует даже задние лапы. Иногда поведение может повредить мебель, но для большинства людей это становится моментом близости с питомцем.

Язык тела кошки — это целая система. Лапы, хвост, уши, глаза — всё говорит о её состоянии. Чтобы понять настроение животного, важно учитывать всю картину: звуки, позы и даже мелкие движения.

Интересно, что не все кошки мнут одинаково. На это влияет их возраст, порода, среда обитания и даже то, в каком возрасте они начали жить с людьми.

Настолько трогательно и полезно это поведение, что инженеры даже создают робота по имени Purry - он имитирует кошачью "разминку" и мурлыканье, чтобы снижать стресс у студентов.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

