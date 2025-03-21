Ваш кот мнёт одеяло — вот зачем он это делает и что это говорит о вас

Многие владельцы кошек замечают: питомец вдруг начинает попеременно мять лапами одеяло, подушку или даже человека. Это движение часто называют "месить печенье" или "делать макароны". Несмотря на умилительную форму, за этим стоит древний инстинкт и целый спектр эмоций.
Когда котёнок сосёт молоко у мамы, он разминает её живот лапками, стимулируя выработку молока. Этот жест остаётся с кошками на всю жизнь и со временем превращается в способ выражать любовь, комфорт и спокойствие.
Вот четыре основные причины, по которым кошка "замешивает":
У всех кошек это проявляется по-разному: кто-то выпускает когти, кто-то использует даже задние лапы. Иногда поведение может повредить мебель, но для большинства людей это становится моментом близости с питомцем.
Язык тела кошки — это целая система. Лапы, хвост, уши, глаза — всё говорит о её состоянии. Чтобы понять настроение животного, важно учитывать всю картину: звуки, позы и даже мелкие движения.
Интересно, что не все кошки мнут одинаково. На это влияет их возраст, порода, среда обитания и даже то, в каком возрасте они начали жить с людьми.
Настолько трогательно и полезно это поведение, что инженеры даже создают робота по имени Purry - он имитирует кошачью "разминку" и мурлыканье, чтобы снижать стресс у студентов.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.