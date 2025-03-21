Все мы делаем это, но дрессировщики предупреждают: никогда не гладьте собаку здесь

Как бы мило ни выглядела собака, важно помнить о границах, особенно если это чужой питомец. Неправильное проявление привязанности может вызвать у животного стресс и даже агрессию.

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотистый ретривер

Кинолог Адам Спайви, основатель школы дрессировки собак Southend в Эссексе, объяснил в TikTok, какую ошибку часто совершают люди при общении с незнакомыми собаками.

"Собака всегда должна видеть приближающуюся руку, и если она опущена низко, то это не представляет угрозы", — рассказал Адам. По его словам, большинство людей инстинктивно тянутся к голове собаки, но это может восприниматься животным как агрессивный жест. Лучше всего предлагать руку для обнюхивания и гладить питомца по груди или бокам, чтобы не спровоцировать испуг или защитную реакцию.

Эти простые правила помогут избежать неприятных ситуаций и сделают контакт с собакой комфортным и безопасным как для человека, так и для самого животного.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

