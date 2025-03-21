Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите ресторанный салат прямо с грядки? Следуйте этим простым шагам
Как не растолстеть во время менопаузы: неожиданные советы, которые действительно работают
Ваш кот мнёт одеяло — вот зачем он это делает и что это говорит о вас
Отеки под глазами по утрам: раскрыт секрет борьбы с неприятным явлением
Ванная как с картинки: 9 идей, которые не ударят по кошельку
Программа вторичка под 6% заработала — вот где её дают
Можно ли измерить свой биологический возраст? Ответ учёных
Ваш старый дизель теперь на вес золота: что происходит на рынке автомобилей
Не знаете, с чего начать тренировку? Это секретное упражнение сжигает калории

Все мы делаем это, но дрессировщики предупреждают: никогда не гладьте собаку здесь

Зоосфера

Как бы мило ни выглядела собака, важно помнить о границах, особенно если это чужой питомец. Неправильное проявление привязанности может вызвать у животного стресс и даже агрессию.

Золотистый ретривер
Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Золотистый ретривер

Кинолог Адам Спайви, основатель школы дрессировки собак Southend в Эссексе, объяснил в TikTok, какую ошибку часто совершают люди при общении с незнакомыми собаками.

"Собака всегда должна видеть приближающуюся руку, и если она опущена низко, то это не представляет угрозы", — рассказал Адам. По его словам, большинство людей инстинктивно тянутся к голове собаки, но это может восприниматься животным как агрессивный жест. Лучше всего предлагать руку для обнюхивания и гладить питомца по груди или бокам, чтобы не спровоцировать испуг или защитную реакцию.

Эти простые правила помогут избежать неприятных ситуаций и сделают контакт с собакой комфортным и безопасным как для человека, так и для самого животного.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая
Еда и рецепты
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая Аудио 
Опасения подтвердились: Китай сократил импорт российской нефти
Экономика и бизнес
Опасения подтвердились: Китай сократил импорт российской нефти Аудио 
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Последние материалы
Как не растолстеть во время менопаузы: неожиданные советы, которые действительно работают
Ваш кот мнёт одеяло — вот зачем он это делает и что это говорит о вас
Отеки под глазами по утрам: раскрыт секрет борьбы с неприятным явлением
Ванная как с картинки: 9 идей, которые не ударят по кошельку
Программа вторичка под 6% заработала — вот где её дают
Можно ли измерить свой биологический возраст? Ответ учёных
Не знаете, с чего начать тренировку? Это секретное упражнение сжигает калории
Ваш старый дизель теперь на вес золота: что происходит на рынке автомобилей
Гений: Виктория Боня призналась в любви Канье Уэсту
Дикий волк: 66-летняя китаянка на велосипеде исколесила 3 континента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.