Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

4:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие считают, что ядовитые создания водятся только в тропиках, но и в России хватает опасных змей и пауков. Они скрываются в высокой траве, прячутся под камнями и могут встречаться даже на дачных участках. Как их распознать, чего бояться и что делать в случае укуса? Разбираемся!

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Змея гадюка

Почему важно знать ядовитых обитателей

Даже если вы редко бываете в лесу, вероятность встретить ядовитую гадюку или паука существует. Некоторые из них обитают рядом с дачами и даже в городских парках. Чтобы избежать опасности, важно уметь отличать потенциально опасных животных и знать основные правила безопасности.

Ядовитые змеи России

Гадюка обыкновенная

Где водится: леса, болота, дачные участки.

леса, болота, дачные участки. Признаки: до 70 см, зигзагообразный узор, цвет от серого до чёрного.

до 70 см, зигзагообразный узор, цвет от серого до чёрного. Опасность : яд не смертелен, но может вызвать сильную боль, отёк, аллергическую реакцию.

: яд не смертелен, но может вызвать сильную боль, отёк, аллергическую реакцию. Как избежать: не лезть руками в траву, носить закрытую обувь.

Степная гадюка

Где водится: степи, сухие поляны.

степи, сухие поляны. Признаки: светло-серая, коричневые пятна, идеально маскируется.

светло-серая, коричневые пятна, идеально маскируется. Опасность : укус менее токсичен, но вызывает воспаление.

: укус менее токсичен, но вызывает воспаление. Как избежать: внимательно осматривать место для привала, не ходить босиком.

Кавказская гадюка

Где водится: горные районы Кавказа.

горные районы Кавказа. Признаки: красноватый или чёрный окрас, агрессивное поведение.

красноватый или чёрный окрас, агрессивное поведение. Опасность : яд сильнее, чем у других гадюк, возможна лихорадка.

: яд сильнее, чем у других гадюк, возможна лихорадка. Как избежать: не трогать змею, не засовывать руки под камни.

Щитомордник

Где водится: степи, горные склоны.

степи, горные склоны. Признаки: издаёт характерный треск хвостом.

издаёт характерный треск хвостом. Опасность : вызывает жгучую боль, воспаление, головокружение.

: вызывает жгучую боль, воспаление, головокружение. Как избежать: если змея "предупреждает" треском — не приближайтесь.

Гюрза

Где водится: Кавказ, Дагестан.

Кавказ, Дагестан. Признаки: до 2 м, крупная и мощная.

до 2 м, крупная и мощная. Опасность : смертельно опасный яд, вызывающий внутренние кровотечения.

: смертельно опасный яд, вызывающий внутренние кровотечения. Как избежать: не приближаться, особенно в степях и скалистых районах.

Опасные пауки России

Каракурт ("Чёрная вдова")

Где водится: южные степи, заброшенные строения.

южные степи, заброшенные строения. Признаки: чёрный, блестящий, с красными пятнами.

чёрный, блестящий, с красными пятнами. Опасность : яд вызывает судороги, жар, затруднённое дыхание, возможен летальный исход.

: яд вызывает судороги, жар, затруднённое дыхание, возможен летальный исход. Как избежать: не садиться на сухую траву, не переворачивать камни руками.

Южнорусский тарантул

Где водится: степи, живёт в норах.

степи, живёт в норах. Признаки: крупный, волосатый, размером с ладонь.

крупный, волосатый, размером с ладонь. Опасность : укус болезненный, возможна аллергическая реакция.

: укус болезненный, возможна аллергическая реакция. Как избежать: не лезть в норы, не трогать паука.

Аргиопа Брюнниха

Где водится: леса, степи, заросли травы.

леса, степи, заросли травы. Признаки: жёлто-чёрная окраска, похож на осу.

жёлто-чёрная окраска, похож на осу. Опасность : укус вызывает боль и отёк, но не смертелен.

: укус вызывает боль и отёк, но не смертелен. Как избежать: просто не трогать.

Что делать, если вас укусили?

Если укусила змея

Сохраняйте спокойствие , не двигайтесь резко.

, не двигайтесь резко. Наложите повязку выше укуса (но не перетягивайте!).

выше укуса (но не перетягивайте!). Пейте больше воды .

. Не разрезайте рану, не отсасывайте яд, не прикладывайте лёд.

Если укусил паук

Промойте рану водой с мылом.

водой с мылом. Приложите холод .

. Примите антигистаминное .

. Если состояние ухудшается — срочно к врачу.

Главное правило, которое спасёт вам жизнь

В 90% случаев змеи и пауки кусают, когда человек их потревожил.

Не трогайте!

Не пытайтесь поймать!

Не лезьте в их укрытия!

Природа не враждебна — просто у неё свои законы. Соблюдайте их, и вам не придётся столкнуться с опасностью.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

