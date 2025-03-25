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Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

4:05
Зоосфера

Многие считают, что ядовитые создания водятся только в тропиках, но и в России хватает опасных змей и пауков. Они скрываются в высокой траве, прячутся под камнями и могут встречаться даже на дачных участках. Как их распознать, чего бояться и что делать в случае укуса? Разбираемся!

Змея гадюка
Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Змея гадюка

Почему важно знать ядовитых обитателей

Даже если вы редко бываете в лесу, вероятность встретить ядовитую гадюку или паука существует. Некоторые из них обитают рядом с дачами и даже в городских парках. Чтобы избежать опасности, важно уметь отличать потенциально опасных животных и знать основные правила безопасности.

Ядовитые змеи России

Гадюка обыкновенная

  • Где водится: леса, болота, дачные участки.
  • Признаки: до 70 см, зигзагообразный узор, цвет от серого до чёрного.
  • Опасность: яд не смертелен, но может вызвать сильную боль, отёк, аллергическую реакцию.
  • Как избежать: не лезть руками в траву, носить закрытую обувь.

Степная гадюка

  • Где водится: степи, сухие поляны.
  • Признаки: светло-серая, коричневые пятна, идеально маскируется.
  • Опасность: укус менее токсичен, но вызывает воспаление.
  • Как избежать: внимательно осматривать место для привала, не ходить босиком.

Кавказская гадюка

  • Где водится: горные районы Кавказа.
  • Признаки: красноватый или чёрный окрас, агрессивное поведение.
  • Опасность: яд сильнее, чем у других гадюк, возможна лихорадка.
  • Как избежать: не трогать змею, не засовывать руки под камни.

Щитомордник

  • Где водится: степи, горные склоны.
  • Признаки: издаёт характерный треск хвостом.
  • Опасность: вызывает жгучую боль, воспаление, головокружение.
  • Как избежать: если змея "предупреждает" треском — не приближайтесь.

Гюрза

  • Где водится: Кавказ, Дагестан.
  • Признаки: до 2 м, крупная и мощная.
  • Опасность: смертельно опасный яд, вызывающий внутренние кровотечения.
  • Как избежать: не приближаться, особенно в степях и скалистых районах.

Опасные пауки России

Каракурт ("Чёрная вдова")

  • Где водится: южные степи, заброшенные строения.
  • Признаки: чёрный, блестящий, с красными пятнами.
  • Опасность: яд вызывает судороги, жар, затруднённое дыхание, возможен летальный исход.
  • Как избежать: не садиться на сухую траву, не переворачивать камни руками.

Южнорусский тарантул

  • Где водится: степи, живёт в норах.
  • Признаки: крупный, волосатый, размером с ладонь.
  • Опасность: укус болезненный, возможна аллергическая реакция.
  • Как избежать: не лезть в норы, не трогать паука.

Аргиопа Брюнниха

  • Где водится: леса, степи, заросли травы.
  • Признаки: жёлто-чёрная окраска, похож на осу.
  • Опасность: укус вызывает боль и отёк, но не смертелен.
  • Как избежать: просто не трогать.

Что делать, если вас укусили?

Если укусила змея

  • Сохраняйте спокойствие, не двигайтесь резко.
  • Наложите повязку выше укуса (но не перетягивайте!).
  • Пейте больше воды.
  • Не разрезайте рану, не отсасывайте яд, не прикладывайте лёд.

Если укусил паук

  • Промойте рану водой с мылом.
  • Приложите холод.
  • Примите антигистаминное.
  • Если состояние ухудшается — срочно к врачу.

Главное правило, которое спасёт вам жизнь

В 90% случаев змеи и пауки кусают, когда человек их потревожил.

  • Не трогайте!
  • Не пытайтесь поймать!
  • Не лезьте в их укрытия!

Природа не враждебна — просто у неё свои законы. Соблюдайте их, и вам не придётся столкнуться с опасностью.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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