Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

Многие считают, что ядовитые создания водятся только в тропиках, но и в России хватает опасных змей и пауков. Они скрываются в высокой траве, прячутся под камнями и могут встречаться даже на дачных участках. Как их распознать, чего бояться и что делать в случае укуса? Разбираемся!
Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Змея гадюка
Почему важно знать ядовитых обитателей
Даже если вы редко бываете в лесу, вероятность встретить ядовитую гадюку или паука существует. Некоторые из них обитают рядом с дачами и даже в городских парках. Чтобы избежать опасности, важно уметь отличать потенциально опасных животных и знать основные правила безопасности.
Ядовитые змеи России
Гадюка обыкновенная
Где водится: леса, болота, дачные участки.
Признаки: до 70 см, зигзагообразный узор, цвет от серого до чёрного.
Опасность: яд не смертелен, но может вызвать сильную боль, отёк, аллергическую реакцию.
Как избежать: не лезть руками в траву, носить закрытую обувь.