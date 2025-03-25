Редкие, как алмазы: 5 животных России, о которых вы даже не слышали

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Россия — страна не только бескрайних просторов, но и уникальных животных, которых больше нет нигде в мире. Пока все знают про медведей и волков, существуют существа, о которых слышали единицы. Эти редкие виды приспособились к суровым условиям, но многим из них грозит исчезновение.

Фото: commons.wikimedia.org by BurakovaLP, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Байкальская нерпа

Русская выхухоль — маленький инженер с доисторическими корнями

Живёт в реках Волги, Дона, Днепра, Урала.

Строит подземные тоннели с выходами прямо в воду.

Выжила после ледникового периода, когда многие другие виды вымерли.

Проблема: вымирает из-за осушения болот и загрязнения рек.

Байкальская нерпа — тюлень, который живёт в озере

Единственный пресноводный тюлень в мире.

Может нырять на 200 метров и не дышать 70 минут.

Учёные до сих пор не знают, как она оказалась в Байкале.

Проблема: численность падает из-за загрязнения Байкала и браконьерства.

Западнокавказский тур — мастер скалолазания

Живёт в горах Кавказа на высоте 3 000+ метров.

Спокойно передвигается по отвесным скалам.

Уникальные изогнутые рога — настоящее природное искусство.

Проблема: популяция катастрофически мала, охота и уменьшение среды обитания грозят полным исчезновением.

Амурский лемминг — грызун, который не боится холода

Выживает при температуре -50°C.

Питается всем, что найдёт — мхами, грибами, насекомыми.

Ключевой вид для экосистемы тайги, так как кормит многих хищников.

Проблема: изменение климата и разрушение таёжных экосистем могут привести к сокращению численности.

Якутский поползень — единственная птица-эндемик России

Не мигрирует, остаётся в Якутии даже в -50°C.

Может найти пищу даже под снегом.

Выживает там, где другие птицы просто погибают.

Проблема: вырубка лесов угрожает его привычной среде обитания.

Почему это важно

Эти животные часть уникальной природы России, но многим из них грозит исчезновение. Если их не защитить, мы потеряем не только виды, но и кусочек истории нашей экосистемы.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. в).

