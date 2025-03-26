Шерсти в квартире больше, чем самого питомца? Разбираемся, как взять весеннюю линьку под контроль

Весна — время обновления, солнца и… шерсти везде! Если у вас есть питомец, вы точно знаете, как квартира превращается в пушистый хаос. Можно ли с этим что-то сделать? Да! Главное — правильный уход и эффективная уборка.
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Корги
Почему весной питомцы линяют сильнее
Весенняя линька — естественный процесс, но у домашних животных он может быть особенно интенсивным:
Смена сезона: зимой животные наращивают подшерсток, весной он становится ненужным.
Жизнь в квартире: из-за стабильной температуры организм не всегда понимает, когда пора сбрасывать шерсть, и линька может затянуться.
Гормональные факторы: у кастрированных животных линька мягче, а при нарушениях обмена веществ — интенсивнее.
Как уменьшить количество шерсти в доме
Регулярное вычесывание
Вычесывайте питомца каждый день — это самый эффективный способ предотвратить шерстяной хаос.