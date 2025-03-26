Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Попробуйте копеечную хитрость, чтобы уберечь окна от запотевания: эффект будет отличный
Забытый рецепт: тушим картофель, как это делали греческие бабушки — пальчики оближешь
Такси без водителя, чай без молока: в Лондон пришли перемены на автопилоте
Возраст и пол диктуют: персональные нормы потребления воды
Американские миллионеры выводят деньги за рубеж: что стоит за этим финансовым треволнением
Загрязнение или опасность: где в Италии этим летом нельзя будет плавать
Новая технология направит звук только к вашим ушам — в чём секрет
Психолог прокомментировала феномен бежевых мам: ребёнку нужна любовь
Италия рискует пропустить третий ЧМ подряд: Спаллетти ждет испытание Холандом

Шерсти в квартире больше, чем самого питомца? Разбираемся, как взять весеннюю линьку под контроль

3:33
Зоосфера

Весна — время обновления, солнца и… шерсти везде! Если у вас есть питомец, вы точно знаете, как квартира превращается в пушистый хаос. Можно ли с этим что-то сделать? Да! Главное — правильный уход и эффективная уборка.

Корги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корги

Почему весной питомцы линяют сильнее

Весенняя линька — естественный процесс, но у домашних животных он может быть особенно интенсивным:

  • Смена сезона: зимой животные наращивают подшерсток, весной он становится ненужным.
  • Жизнь в квартире: из-за стабильной температуры организм не всегда понимает, когда пора сбрасывать шерсть, и линька может затянуться.
  • Гормональные факторы: у кастрированных животных линька мягче, а при нарушениях обмена веществ — интенсивнее.

Как уменьшить количество шерсти в доме

Регулярное вычесывание

Вычесывайте питомца каждый день — это самый эффективный способ предотвратить шерстяной хаос.

  • Длинношерстные: пуходёрка + металлический гребень.
  • Короткошерстные: резиновая щётка или перчатка.
  • Породы с густым подшерстком: фурминатор (не для всех подходит).

Лайфхак: 5 минут вычёсывания в день = меньше шерсти в квартире.

Купание с умом

Купать питомца во время линьки полезно, но не чаще 1 раза в 3-4 недели.

  • Используйте шампуни для линьки - они ускоряют процесс обновления шерсти.
  • После купания обязательно вычёсывайте питомца.

Совет: если питомец боится воды, попробуйте сухие шампуни.

Питание для здоровой шерсти

Шерсть = белок. Недостаток белка в рационе = сильная линька.

  • Омега-3 и Омега-6 (рыба, льняное масло) — уменьшают выпадение.
  • Витамины A и E - укрепляют структуру шерсти.
  • Белок - мясо, яйца, качественные корма.

Важно: если шерсть выпадает слишком сильно, обратитесь к ветеринару.

Как убрать шерсть с мебели и пола

Одежда и мебель

  • Липкий валик: быстро уберёт шерсть с дивана и одежды.
  • Резиновая перчатка: хорошо собирает шерсть с мягкой мебели.
  • Антистатические салфетки: уменьшают прилипание шерсти к поверхностям.

Фишка: перед уборкой увлажните ковры — шерсть легче собирается.

Пол и ковры

  • Робот-пылесос: работает за вас.
  • Пылесос с турбощёткой: лучший вариант для ковров.
  • Влажная уборка: предотвращает разлетание шерсти.

Лайфхак: добавьте в воду несколько капель эфирного масла лаванды — шерсть лучше прилипает к тряпке, а в доме приятно пахнет.

Дополнительные меры для контроля линьки

  • Обработка от паразитов: блохи и клещи могут усиливать выпадение шерсти.
  • Груминг: профессиональные процедуры экспресс-линьки значительно уменьшают количество шерсти в доме.
  • Меньше стресса: животные могут линять из-за тревожности, смены обстановки или новых запахов.

Как пережить линьку без нервов

Весеннее обновление неизбежно, но с правильным подходом его можно контролировать:

  • Вычёсывайте питомца каждый день.
  • Следите за питанием — оно влияет на шерсть.
  • Используйте правильные шампуни.
  • Убирайте шерсть эффективно — влажная уборка, антистатики, пылесос.
  • Создавайте комфортную атмосферу — меньше стресса = меньше шерсти.

Уточнения

Ли́нька - процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Параллельный импорт умер, запчастей нет: как выживать владельцам иномарок?
Авто
Параллельный импорт умер, запчастей нет: как выживать владельцам иномарок? Аудио 
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Домашние животные
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Последние материалы
Попробуйте копеечную хитрость, чтобы уберечь окна от запотевания: эффект будет отличный
Забытый рецепт: тушим картофель, как это делали греческие бабушки — пальчики оближешь
Такси без водителя, чай без молока: в Лондон пришли перемены на автопилоте
Шерсти в квартире больше, чем самого питомца? Разбираемся, как взять весеннюю линьку под контроль
Возраст и пол диктуют: персональные нормы потребления воды
Американские миллионеры выводят деньги за рубеж: что стоит за этим финансовым треволнением
Загрязнение или опасность: где в Италии этим летом нельзя будет плавать
Новая технология направит звук только к вашим ушам — в чём секрет
Психолог прокомментировала феномен бежевых мам: ребёнку нужна любовь
Италия рискует пропустить третий ЧМ подряд: Спаллетти ждет испытание Холандом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.