Секрет весенних прогулок с собакой: как пережить сезон грязи и не сойти с ума

Весна — время, когда прогулки с собакой превращаются в настоящий квест. С одной стороны, хочется насладиться свежим воздухом, а с другой — приходится бороться с грязью, тающим снегом и неожиданными "сюрпризами", оставшимися после зимы. Только настоящие собачники способны выдержать все эти испытания и не утратить чувство юмора.
С потеплением из-под снега появляется все, что копилось за долгие месяцы зимы. Подтаявший мусор, остатки еды, загадочные серые комки с хвостами и, конечно, залежи собачьих "подарков", которые хозяева забыли убрать еще в декабре.
Во дворах после зимы ситуация особенно сложная. Газоны широкие, освещение слабое, а неожиданности встречаются на каждом шагу. Убирать за собакой в темноте превращается в акробатический трюк — одной рукой держишь поводок, другой пакетик, а третьей фонарик.
К тому же весной оживают "копатели" — люди, методично перебирающие кучи опавшей листвы. Их целеустремленность впечатляет, но спрашивать у них, не видели ли они свежий собачий "след", как-то неловко.
Некоторые породы особенно страдают в этот период. Длинношерстные собаки в дождливую погоду моментально превращаются в ходячие грязевые комки. Особая головная боль — хвосты. Если собака идет по лужам с опущенным хвостом, можно считать, что моечный сеанс обеспечен.
Весной собаку приходится мыть по три раза в день. И неважно, что говорят про вред частого купания — куда важнее сохранить мир в доме. Главное правило настоящего собачника: если после прогулки питомец снова белый, пушистый и пахнет шампунем, то можно забыть, что с ним происходило на улице.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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