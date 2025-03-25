Собаки, которые любят диван так же, как и вы – идеальный выбор для домоседов

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечтаете о собаке, но перспектива многокилометровых прогулок и бесконечного ухода пугает? Не проблема! Существуют породы, которые идеально подходят для размеренного образа жизни и не требуют чрезмерных физических нагрузок.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит с собакой

Идеальные лентяи

Если ваша мечта — проводить вечера с собакой на диване, то стоит присмотреться к мопсам и чихуахуа. Эти питомцы прекрасно адаптируются к ритму жизни хозяина.

Мопсы

Минимальная активность: любят короткие прогулки.

Компактный размер: легко содержать даже в маленькой квартире.

Дружелюбный характер: отлично ладят с детьми и взрослыми.

Чихуахуа

Обходятся прогулками по квартире.

Отлично поддаются приучению к лотку.

Любят тепло и уют, часто прячутся под одеялами.

Царские особы

Некоторые породы были выведены исключительно в качестве декоративных компаньонов. Они не требуют долгих прогулок и предпочитают размеренную жизнь.

Пекинесы, японские хины, ши-тцу, мальтезе

Прекрасно чувствуют себя в домашних условиях.

Любят внимание и ласку.

Требуют регулярного ухода за шерстью — можно доверить грумеру.

Эти породы ценят комфорт и уют, поэтому если вы готовы чаще расчесывать шерсть, чем гулять в парке, то они станут отличным выбором.

Плюшевые медвежата

Крупные собаки и лень — понятия несовместимые? Как бы не так! Некоторые породы из-за своей массивности и спокойного темперамента предпочитают не бегать, а разваливаться на диване.

Ньюфаундленды, сенбернары, неаполитанские мастифы

Спокойный характер — они настоящие флегматики.

Любят внимание, но не требуют активности.

Плохо переносят жару — поэтому в теплых регионах становятся еще менее подвижными.

Минусы

Большие размеры: не подходят для маленьких квартир.

не подходят для маленьких квартир. Обильное слюноотделение: будьте готовы регулярно вытирать слюни с мебели и пола.

будьте готовы регулярно вытирать слюни с мебели и пола. Линька: крупные собаки теряют много шерсти.

Какие породы НЕ подходят для ленивых

Несмотря на стереотипы, не все маленькие собаки — ленивые! Некоторые декоративные породы требуют много внимания, ухода и активности.

Кого не стоит заводить, если вы не готовы к активному уходу:

Французские и английские бульдоги: проблемы со здоровьем требуют тщательного ухода.

проблемы со здоровьем требуют тщательного ухода. Шпиц, йорк, пудель: нуждаются в регулярной стрижке и активных играх.

нуждаются в регулярной стрижке и активных играх. Чау-чау, бассет-хаунд, шарпей: могут быть упрямыми и сложными в воспитании.

Если вы мечтаете о спокойном компаньоне, который не потребует долгих прогулок, выбирайте мопса, пекинеса или сенбернара. Но помните: даже самая "ленивая" собака нуждается в заботе, любви и внимании!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

