Собаки, которые любят диван так же, как и вы – идеальный выбор для домоседов

Мечтаете о собаке, но перспектива многокилометровых прогулок и бесконечного ухода пугает? Не проблема! Существуют породы, которые идеально подходят для размеренного образа жизни и не требуют чрезмерных физических нагрузок.
Если ваша мечта — проводить вечера с собакой на диване, то стоит присмотреться к мопсам и чихуахуа. Эти питомцы прекрасно адаптируются к ритму жизни хозяина.
Некоторые породы были выведены исключительно в качестве декоративных компаньонов. Они не требуют долгих прогулок и предпочитают размеренную жизнь.
Эти породы ценят комфорт и уют, поэтому если вы готовы чаще расчесывать шерсть, чем гулять в парке, то они станут отличным выбором.
Крупные собаки и лень — понятия несовместимые? Как бы не так! Некоторые породы из-за своей массивности и спокойного темперамента предпочитают не бегать, а разваливаться на диване.
Несмотря на стереотипы, не все маленькие собаки — ленивые! Некоторые декоративные породы требуют много внимания, ухода и активности.
Кого не стоит заводить, если вы не готовы к активному уходу:
Если вы мечтаете о спокойном компаньоне, который не потребует долгих прогулок, выбирайте мопса, пекинеса или сенбернара. Но помните: даже самая "ленивая" собака нуждается в заботе, любви и внимании!
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?