Развенчан главный миф о верблюдах: что же на самом деле в их горбах

Верблюды не носят запасы воды в своих горбах, как многие думают. В действительности, горб — это хранилище жира, которое помогает животному выживать без еды в пустыне до 4-5 месяцев.
Что ещё удивительного в верблюдах:
Откуда взялся миф о воде в горбах
Из-за того, что верблюды долго обходятся без воды, люди ошибочно решили, что они хранят её в горбах. На самом деле их организм просто очень эффективно использует влагу.
Верблюды - род млекопитающих из трибы Camelini семейства верблюдовых подотряда мозоленогих.
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