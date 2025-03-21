Развенчан главный миф о верблюдах: что же на самом деле в их горбах

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Верблюды не носят запасы воды в своих горбах, как многие думают. В действительности, горб — это хранилище жира, которое помогает животному выживать без еды в пустыне до 4-5 месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown autho, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина с верблюдом

Как работают горбы у верблюдов:

Когда верблюд накопил достаточно жира, его горб становится полным и упругим.

Если пищи не хватает, организм расщепляет жир и использует его как источник энергии.

Когда запасы исчерпаны, горб уменьшается и может даже обвиснуть.

Что ещё удивительного в верблюдах:

Верблюжата рождаются без горбов - они начинают формироваться к 10-12 месяцам. Два вида верблюдов: одногорбые и двугорбые. Дополнительный горб не даёт особого преимущества. Они могут выпить до 113 литров воды за раз и даже улавливают влагу в своём дыхании.

Откуда взялся миф о воде в горбах

Из-за того, что верблюды долго обходятся без воды, люди ошибочно решили, что они хранят её в горбах. На самом деле их организм просто очень эффективно использует влагу.

Уточнения

Верблюды - род млекопитающих из трибы Camelini семейства верблюдовых подотряда мозоленогих.

