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Развенчан главный миф о верблюдах: что же на самом деле в их горбах

1:12
Зоосфера

Верблюды не носят запасы воды в своих горбах, как многие думают. В действительности, горб — это хранилище жира, которое помогает животному выживать без еды в пустыне до 4-5 месяцев.

Мужчина с верблюдом
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown autho, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина с верблюдом

Как работают горбы у верблюдов:

  • Когда верблюд накопил достаточно жира, его горб становится полным и упругим.

  • Если пищи не хватает, организм расщепляет жир и использует его как источник энергии.

  • Когда запасы исчерпаны, горб уменьшается и может даже обвиснуть.

Что ещё удивительного в верблюдах:

  1. Верблюжата рождаются без горбов - они начинают формироваться к 10-12 месяцам.

  2. Два вида верблюдов: одногорбые и двугорбые. Дополнительный горб не даёт особого преимущества.

  3. Они могут выпить до 113 литров воды за раз и даже улавливают влагу в своём дыхании.

Откуда взялся миф о воде в горбах

Из-за того, что верблюды долго обходятся без воды, люди ошибочно решили, что они хранят её в горбах. На самом деле их организм просто очень эффективно использует влагу.

Уточнения

Верблюды - род млекопитающих из трибы Camelini семейства верблюдовых подотряда мозоленогих.

Автор Дмитрий Тезнев
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