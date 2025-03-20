Никогда раньше такого не видели: смертельная гадюка с уникальной мутацией

Учёные из Австралийского парка рептилий сделали сенсационное открытие — неизвестный ранее вид смертельной гадюки (Acanthophis) с тремя ядовитыми клыками.
Как было сделано открытие
Директор Билли Коллетт рассказал, что змею давно изучали, но третий клык заметили только год назад. Сначала его приняли за временную аномалию, но оказалось, что это уникальная мутация.
Опасность нового вида
Почему это открытие важно
Этот случай показывает, как природные мутации могут сделать животных ещё опаснее. Теперь перед исследователями стоит новая задача — разработать более эффективные противоядия.
Обыкновенная гадюка - вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.
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