Никогда раньше такого не видели: смертельная гадюка с уникальной мутацией

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Австралийского парка рептилий сделали сенсационное открытие — неизвестный ранее вид смертельной гадюки (Acanthophis) с тремя ядовитыми клыками.

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Змея гадюка

Обнаружена самая ядовитая "гадюка смерти" с уникальной мутацией

Дополнительный третий клык расположен на левой стороне челюсти.

расположен на левой стороне челюсти. Вырабатывает больше яда , чем любые другие представители своего семейства.

, чем любые другие представители своего семейства. Считается одной из самых ядовитых змей в мире .

. Принадлежит к семейству Elapidae (родственники кобр), а не к настоящим гадюковым.

Как было сделано открытие

Директор Билли Коллетт рассказал, что змею давно изучали, но третий клык заметили только год назад. Сначала его приняли за временную аномалию, но оказалось, что это уникальная мутация.

Опасность нового вида

Из-за дополнительного клыка змея впрыскивает больше яда за укус.

Может быть самой смертоносной среди всех смертельных гадюк.

Её яд используется для разработки противоядий, и учёные продолжают собирать образцы.

Почему это открытие важно

Этот случай показывает, как природные мутации могут сделать животных ещё опаснее. Теперь перед исследователями стоит новая задача — разработать более эффективные противоядия.

Уточнения

Обыкновенная гадюка - вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.

