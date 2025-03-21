Эти 3 удивительных факта о кошках растрогают вас до глубины души

Коты загадочны, но наука продолжает раскрывать их тайные способности. Вот три милых открытия, которые доказывают, что наши пушистые друзья намного умнее и чувствительнее, чем кажется.
1. Хотите подружиться с котом? Моргайте медленно
Учёные выяснили, что медленное моргание — это кошачий эквивалент улыбки. Если вы моргнёте медленно, кот воспринимает это как жест дружбы и доверия.
2. Коты действительно любят своих хозяев
В 2019 году исследователи доказали, что кошки привязываются к людям так же, как собаки. Когда рядом заботливый хозяин, кот чувствует себя спокойнее и увереннее.
3. Коты чувствуют приближение грозы
У них чувствительное внутреннее ухо, которое улавливает изменения атмосферного давления. Они слышат далёкие раскаты грома, а их нюх распознаёт запах дождя и озона. Если ваш кот внезапно начинает прятаться перед грозой, он просто почувствовал её раньше вас.
Выходит, что коты не только любят нас, но ещё и могут предсказывать погоду.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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