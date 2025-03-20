Собаки в опасности: смертельный вирус передаётся через землю и воду

Владельцам собак стоит быть начеку — парвовирус может подстерегать питомца даже на собственном участке. Эксперты PDSA предупреждают: этот вирус поражает кишечник, ослабляет иммунитет и может привести к смерти, если собаку не лечить.
Парвовирус — крайне заразное заболевание, которое:
Особенно уязвимы щенки до 6 месяцев и непривитые собаки - их организм не способен быстро бороться с вирусом.
Как передаётся вирус:
Парвовирус может оставаться в окружающей среде месяцами, заражая собак через:
Он распространён в парках, садах, полях — везде, где бывают собаки.
Основные симптомы:
Обычно первые признаки появляются через 3-7 дней после заражения:
Как защитить собаку
Лекарства от парвовируса не существует - лечение направлено на поддержание организма. Без ветеринарной помощи болезнь почти всегда заканчивается летально.
Лучший способ защиты — вакцинация. Ветеринары рекомендуют:
Чем раньше собака получит помощь, тем выше её шансы на выздоровление. Если заметили подозрительные симптомы — срочно к ветеринару!
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