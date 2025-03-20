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Собаки в опасности: смертельный вирус передаётся через землю и воду

2:09
Зоосфера

Владельцам собак стоит быть начеку — парвовирус может подстерегать питомца даже на собственном участке. Эксперты PDSA предупреждают: этот вирус поражает кишечник, ослабляет иммунитет и может привести к смерти, если собаку не лечить.

Такса и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Такса и хозяйка

Что такое парвовирус

Парвовирус — крайне заразное заболевание, которое:

  • Вызывает тяжёлую рвоту и диарею.
  • Повреждает кишечник, провоцируя кровотечения.
  • Атакует иммунную систему, уничтожая защитные клетки.

Особенно уязвимы щенки до 6 месяцев и непривитые собаки - их организм не способен быстро бороться с вирусом.

Как передаётся вирус:

Парвовирус может оставаться в окружающей среде месяцами, заражая собак через:

  • Фекалии инфицированных животных.
  • Загрязнённую почву, миски, игрушки, ошейники, поводки.
  • Обувь и одежду людей, которые контактировали с вирусом.

Он распространён в парках, садах, полях — везде, где бывают собаки.

Основные симптомы:

Обычно первые признаки появляются через 3-7 дней после заражения:

  • Сильная рвота и водянистая диарея с кровью.
  • Слабость, вялость.
  • Высокая температура или, наоборот, сильное переохлаждение.
  • Потеря аппетита и болезненные ощущения в животе.
  • Бледные десны из-за обезвоживания и анемии.

Как защитить собаку

Лекарства от парвовируса не существует - лечение направлено на поддержание организма. Без ветеринарной помощи болезнь почти всегда заканчивается летально.

Лучший способ защиты — вакцинация. Ветеринары рекомендуют:

  1. Вакцинировать щенков с 6-8 недель, а затем повторно в 12 недель.

  2. Делать бустерные прививки для взрослых собак.
    Избегать контакта с фекалиями и загрязнённой средой.

Чем раньше собака получит помощь, тем выше её шансы на выздоровление. Если заметили подозрительные симптомы — срочно к ветеринару!

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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