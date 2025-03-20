Собаки в опасности: смертельный вирус передаётся через землю и воду

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцам собак стоит быть начеку — парвовирус может подстерегать питомца даже на собственном участке. Эксперты PDSA предупреждают: этот вирус поражает кишечник, ослабляет иммунитет и может привести к смерти, если собаку не лечить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Такса и хозяйка

Что такое парвовирус

Парвовирус — крайне заразное заболевание, которое:

Вызывает тяжёлую рвоту и диарею.

Повреждает кишечник, провоцируя кровотечения.

Атакует иммунную систему, уничтожая защитные клетки.

Особенно уязвимы щенки до 6 месяцев и непривитые собаки - их организм не способен быстро бороться с вирусом.

Как передаётся вирус:

Парвовирус может оставаться в окружающей среде месяцами, заражая собак через:

Фекалии инфицированных животных.

Загрязнённую почву, миски, игрушки, ошейники, поводки.

Обувь и одежду людей, которые контактировали с вирусом.

Он распространён в парках, садах, полях — везде, где бывают собаки.

Основные симптомы:

Обычно первые признаки появляются через 3-7 дней после заражения:

Сильная рвота и водянистая диарея с кровью.

Слабость, вялость.

Высокая температура или, наоборот, сильное переохлаждение.

Потеря аппетита и болезненные ощущения в животе.

Бледные десны из-за обезвоживания и анемии.

Как защитить собаку

Лекарства от парвовируса не существует - лечение направлено на поддержание организма. Без ветеринарной помощи болезнь почти всегда заканчивается летально.

Лучший способ защиты — вакцинация. Ветеринары рекомендуют:

Вакцинировать щенков с 6-8 недель, а затем повторно в 12 недель. Делать бустерные прививки для взрослых собак.

Избегать контакта с фекалиями и загрязнённой средой.

Чем раньше собака получит помощь, тем выше её шансы на выздоровление. Если заметили подозрительные симптомы — срочно к ветеринару!

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



