Когда-то называли самой уродливой, а теперь – рыба года

Рыба-капля Psychrolutes marcidus, известная как "самое уродливое животное в мире", получила новый неожиданный титул — "Рыба года" в Новой Зеландии.
Этот глубоководный вид живёт у берегов Новой Зеландии и Австралии. Её тело состоит из желеобразной ткани, которая помогает ей парить над дном. Доживает до 130 лет, растёт и двигается очень медленно. Отличается необычным способом охоты — просто ждёт, пока добыча не заплывёт прямо в рот. Заботливый родитель — самки откладывают до 100 000 яиц и тщательно их охраняют.
Как она стала знаменитой:
Почему это важно:
"Победа рыбы-капли — это не только её триумф, но и шаг к защите глубоководных экосистем", — заявляют защитники природы.
Psychrolutes marcidus - глубоководная донная морская рыба семейства психролютовые, которую часто называют одной из самых причудливых океанских глубоководных рыб на планете.
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