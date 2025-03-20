Когда-то называли самой уродливой, а теперь – рыба года

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рыба-капля Psychrolutes marcidus, известная как "самое уродливое животное в мире", получила новый неожиданный титул — "Рыба года" в Новой Зеландии.

Фото: http://www.afsc.noaa.gov/race/media/photo_gallery/fish_files/Blob_sculpin.htm by author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыба-капля

Почему победила рыба-капля

Этот глубоководный вид живёт у берегов Новой Зеландии и Австралии. Её тело состоит из желеобразной ткани, которая помогает ей парить над дном. Доживает до 130 лет, растёт и двигается очень медленно. Отличается необычным способом охоты — просто ждёт, пока добыча не заплывёт прямо в рот. Заботливый родитель — самки откладывают до 100 000 яиц и тщательно их охраняют.

Как она стала знаменитой:

Рыба-капля обрела известность 10 лет назад, когда исследователи сфотографировали её на глубине.

Из-за декомпрессии её тело теряет форму при подъёме на поверхность, создавая "грустное" лицо, что сделало её интернет-мемом.

В голосовании она обошла длинноплавникового угря и карликовую трубчатую рыбу, набрав 1286 голосов.

Почему это важно:

Глубоководные виды, такие как рыба-капля, подвержены риску исчезновения из-за разрушительного донного траления. 80% мирового вылова атлантического большеголова (рыбы, с которой часто вытягивают каплю) приходится на Новую Зеландию. Конкурс помогает привлечь внимание к уязвимым морским видам.

"Победа рыбы-капли — это не только её триумф, но и шаг к защите глубоководных экосистем", — заявляют защитники природы.

Уточнения

Psychrolutes marcidus - глубоководная донная морская рыба семейства психролютовые, которую часто называют одной из самых причудливых океанских глубоководных рыб на планете.

