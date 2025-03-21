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Чихуахуа трясётся? Это может быть не так безобидно, как кажется

2:47
Зоосфера

Владельцы чихуахуа нередко замечают, что их питомцы периодически дрожат. Это может выглядеть мило, но не всегда дрожь безобидна. Причины бывают как совершенно естественные, так и тревожные, требующие внимания хозяина.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Холод — главная причина дрожи

Чихуахуа — одна из самых миниатюрных пород с тонкой кожей и короткой шерстью. Они очень чувствительны к температуре, поэтому даже лёгкий ветерок может заставить их дрожать.

Что делать?

  • С приходом холодов надевайте на питомца тёплую одежду.
  • Чем ниже температура на улице, тем плотнее должен быть комбинезон.
  • Избегайте долгих прогулок в холодную и сырую погоду.

Эмоции: от радости до стресса

Чихуахуа — очень эмоциональная порода. Дрожь у них может быть вызвана:

  • Сильным возбуждением (например, при встрече с хозяином).
  • Страхом (громкие звуки, незнакомая обстановка).
  • Тревогой или стрессом (переезд, поездка к ветеринару).

Если дрожь проходит, когда собака успокаивается, беспокоиться не стоит.

Гормональные причины: течка, беременность, эклампсия

У самок дрожь может появляться во время течки или беременности. Однако если она становится постоянной, важно исключить эклампсию - опасное состояние, связанное с дефицитом кальция. Оно угрожает жизни собаки и требует срочной помощи ветеринара.

Болезни, которые могут вызывать дрожь

Некоторые заболевания проявляются дрожанием тела. Среди них:

  • Гипогликемия - снижение уровня сахара в крови. Чихуахуа склонны к этому заболеванию, особенно щенки.
  • Мочекаменная болезнь и почечная недостаточность.
  • Отиты - воспаление ушей часто вызывает боль и дрожь.

Отравление и аллергия

Если дрожь сопровождается слабостью, рвотой, поносом или нарушением координации, причина может быть в отравлении или сильной аллергической реакции. В таком случае необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Когда бить тревогу?

Обратитесь к врачу, если:

  • Дрожь не связана с холодом и эмоциями.
  • Она длится дольше обычного или становится сильнее.
  • Появляются дополнительные симптомы: апатия, рвота, потеря аппетита, нарушения координации.

Дрожь у чихуахуа — это не всегда тревожный сигнал, но игнорировать её не стоит. Если причина очевидна и безобидна (холод, эмоции), можно просто создать комфортные условия. Но если дрожь сопровождается другими симптомами, важно вовремя обратиться к ветеринару.

Уточнения

Чихуа́хуа (исп. Chihuahua [tʃiˈwawa]) — собака-компаньон. Считается самой маленькой собакой в мире и носит имя мексиканского штата Чиуауа.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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