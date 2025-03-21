Чихуахуа трясётся? Это может быть не так безобидно, как кажется

Владельцы чихуахуа нередко замечают, что их питомцы периодически дрожат. Это может выглядеть мило, но не всегда дрожь безобидна. Причины бывают как совершенно естественные, так и тревожные, требующие внимания хозяина.
Чихуахуа — одна из самых миниатюрных пород с тонкой кожей и короткой шерстью. Они очень чувствительны к температуре, поэтому даже лёгкий ветерок может заставить их дрожать.
Что делать?
Чихуахуа — очень эмоциональная порода. Дрожь у них может быть вызвана:
Если дрожь проходит, когда собака успокаивается, беспокоиться не стоит.
У самок дрожь может появляться во время течки или беременности. Однако если она становится постоянной, важно исключить эклампсию - опасное состояние, связанное с дефицитом кальция. Оно угрожает жизни собаки и требует срочной помощи ветеринара.
Некоторые заболевания проявляются дрожанием тела. Среди них:
Если дрожь сопровождается слабостью, рвотой, поносом или нарушением координации, причина может быть в отравлении или сильной аллергической реакции. В таком случае необходимо срочно обратиться к ветеринару.
Обратитесь к врачу, если:
Дрожь у чихуахуа — это не всегда тревожный сигнал, но игнорировать её не стоит. Если причина очевидна и безобидна (холод, эмоции), можно просто создать комфортные условия. Но если дрожь сопровождается другими симптомами, важно вовремя обратиться к ветеринару.
Чихуа́хуа (исп. Chihuahua [tʃiˈwawa]) — собака-компаньон. Считается самой маленькой собакой в мире и носит имя мексиканского штата Чиуауа.
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