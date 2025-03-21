Чихуахуа трясётся? Это может быть не так безобидно, как кажется

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы чихуахуа нередко замечают, что их питомцы периодически дрожат. Это может выглядеть мило, но не всегда дрожь безобидна. Причины бывают как совершенно естественные, так и тревожные, требующие внимания хозяина.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Холод — главная причина дрожи

Чихуахуа — одна из самых миниатюрных пород с тонкой кожей и короткой шерстью. Они очень чувствительны к температуре, поэтому даже лёгкий ветерок может заставить их дрожать.

Что делать?

С приходом холодов надевайте на питомца тёплую одежду.

Чем ниже температура на улице, тем плотнее должен быть комбинезон.

Избегайте долгих прогулок в холодную и сырую погоду.

Эмоции: от радости до стресса

Чихуахуа — очень эмоциональная порода. Дрожь у них может быть вызвана:

Сильным возбуждением (например, при встрече с хозяином).

Страхом (громкие звуки, незнакомая обстановка).

Тревогой или стрессом (переезд, поездка к ветеринару).

Если дрожь проходит, когда собака успокаивается, беспокоиться не стоит.

Гормональные причины: течка, беременность, эклампсия

У самок дрожь может появляться во время течки или беременности. Однако если она становится постоянной, важно исключить эклампсию - опасное состояние, связанное с дефицитом кальция. Оно угрожает жизни собаки и требует срочной помощи ветеринара.

Болезни, которые могут вызывать дрожь

Некоторые заболевания проявляются дрожанием тела. Среди них:

Гипогликемия - снижение уровня сахара в крови. Чихуахуа склонны к этому заболеванию, особенно щенки.

- снижение уровня сахара в крови. Чихуахуа склонны к этому заболеванию, особенно щенки. Мочекаменная болезнь и почечная недостаточность .

и . Отиты - воспаление ушей часто вызывает боль и дрожь.

Отравление и аллергия

Если дрожь сопровождается слабостью, рвотой, поносом или нарушением координации, причина может быть в отравлении или сильной аллергической реакции. В таком случае необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Когда бить тревогу?

Обратитесь к врачу, если:

Дрожь не связана с холодом и эмоциями.

Она длится дольше обычного или становится сильнее.

Появляются дополнительные симптомы: апатия, рвота, потеря аппетита, нарушения координации.

Дрожь у чихуахуа — это не всегда тревожный сигнал, но игнорировать её не стоит. Если причина очевидна и безобидна (холод, эмоции), можно просто создать комфортные условия. Но если дрожь сопровождается другими симптомами, важно вовремя обратиться к ветеринару.

Уточнения

Чихуа́хуа (исп. Chihuahua [tʃiˈwawa]) — собака-компаньон. Считается самой маленькой собакой в мире и носит имя мексиканского штата Чиуауа.

