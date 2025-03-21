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Какие кошки живут дольше? Названы породы-долгожители

1:51
Зоосфера

Учёные из Королевского ветеринарного колледжа Лондона решили выяснить, какие породы кошек отличаются долголетием, а также какие факторы продлевают жизнь питомцев. В ходе исследования они проанализировали данные о 8000 домашних кошек и пришли к интересным выводам.

Сфинкс
Фото: flickr.com by Николас Титков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сфинкс

Сколько в среднем живут домашние кошки?

Средняя продолжительность жизни кошки в Великобритании составила 11,7 лет. Однако породистые кошки и метисы показывают разную выживаемость: смешанные породы живут примерно на 1,5 года дольше своих элитных сородичей.

Какие породы живут дольше?

  • Бирманские кошки оказались настоящими долгожителями — в среднем они доживают до 14,4 лет.
  • Сфинксы живут меньше всех — их средняя продолжительность жизни составила 6,7 лет. Это связано с генетической предрасположенностью к заболеваниям, особенно сердечно-сосудистым.

Как пол и стерилизация влияют на продолжительность жизни?

  • Кошки живут в среднем на 1,3 года дольше, чем коты.
  • Стерилизация и кастрация увеличивает продолжительность жизни питомца на 1,1 года.

Что помогает кошкам жить дольше?

  • Рацион и уход — сбалансированное питание и регулярные ветеринарные осмотры.
  • Физическая активность — игра и прогулки продлевают жизнь питомца.
  • Отсутствие стрессов — спокойная обстановка в доме положительно влияет на здоровье кошки.

Хотите, чтобы ваш питомец прожил дольше? Заботьтесь о нём, правильно кормите и не забывайте о медицинском контроле!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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