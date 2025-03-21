Какие кошки живут дольше? Названы породы-долгожители

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Королевского ветеринарного колледжа Лондона решили выяснить, какие породы кошек отличаются долголетием, а также какие факторы продлевают жизнь питомцев. В ходе исследования они проанализировали данные о 8000 домашних кошек и пришли к интересным выводам.

Фото: flickr.com by Николас Титков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сфинкс

Сколько в среднем живут домашние кошки?

Средняя продолжительность жизни кошки в Великобритании составила 11,7 лет. Однако породистые кошки и метисы показывают разную выживаемость: смешанные породы живут примерно на 1,5 года дольше своих элитных сородичей.

Какие породы живут дольше?

Бирманские кошки оказались настоящими долгожителями — в среднем они доживают до 14,4 лет.

Сфинксы живут меньше всех — их средняя продолжительность жизни составила 6,7 лет. Это связано с генетической предрасположенностью к заболеваниям, особенно сердечно-сосудистым.

Как пол и стерилизация влияют на продолжительность жизни?

Кошки живут в среднем на 1,3 года дольше, чем коты.

Стерилизация и кастрация увеличивает продолжительность жизни питомца на 1,1 года.

Что помогает кошкам жить дольше?

Рацион и уход — сбалансированное питание и регулярные ветеринарные осмотры.

— сбалансированное питание и регулярные ветеринарные осмотры. Физическая активность — игра и прогулки продлевают жизнь питомца.

— игра и прогулки продлевают жизнь питомца. Отсутствие стрессов — спокойная обстановка в доме положительно влияет на здоровье кошки.

Хотите, чтобы ваш питомец прожил дольше? Заботьтесь о нём, правильно кормите и не забывайте о медицинском контроле!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

