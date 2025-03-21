Какие кошки живут дольше? Названы породы-долгожители

Учёные из Королевского ветеринарного колледжа Лондона решили выяснить, какие породы кошек отличаются долголетием, а также какие факторы продлевают жизнь питомцев. В ходе исследования они проанализировали данные о 8000 домашних кошек и пришли к интересным выводам.
Фото: flickr.com by Николас Титков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сфинкс
Сколько в среднем живут домашние кошки?
Средняя продолжительность жизни кошки в Великобритании составила 11,7 лет. Однако породистые кошки и метисы показывают разную выживаемость: смешанные породы живут примерно на 1,5 года дольше своих элитных сородичей.
Какие породы живут дольше?
Бирманские кошки оказались настоящими долгожителями — в среднем они доживают до 14,4 лет.
Сфинксы живут меньше всех — их средняя продолжительность жизни составила 6,7 лет. Это связано с генетической предрасположенностью к заболеваниям, особенно сердечно-сосудистым.
Как пол и стерилизация влияют на продолжительность жизни?
Кошки живут в среднем на 1,3 года дольше, чем коты.
Стерилизация и кастрация увеличивает продолжительность жизни питомца на 1,1 года.
Что помогает кошкам жить дольше?
Рацион и уход — сбалансированное питание и регулярные ветеринарные осмотры.
Физическая активность — игра и прогулки продлевают жизнь питомца.
Отсутствие стрессов — спокойная обстановка в доме положительно влияет на здоровье кошки.
Хотите, чтобы ваш питомец прожил дольше? Заботьтесь о нём, правильно кормите и не забывайте о медицинском контроле!
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".