Реагенты, клещи, солнце: главные опасности для собак в разные сезоны

Собака требует внимания и заботы в любое время года. Каждое время года приносит свои особенности, которые важно учитывать, чтобы питомец был здоров и счастлив.

Фото: https://www.freepik.com Собака на груминге

Зимний уход: защита от холода и реагентов

Зимой важно обеспечить собаке комфорт и тепло:

Одежда для короткошерстных пород . Специальные попоны и комбинезоны помогут защитить от холода. Если собака замёрзла — возвращайтесь домой.

. Специальные попоны и комбинезоны помогут защитить от холода. Если собака замёрзла — возвращайтесь домой. Защита лап . Дороги посыпают солью и реагентами, которые могут вызвать раздражение. Обходите обработанные участки или используйте защитный воск. После прогулки промывайте лапы.

. Дороги посыпают солью и реагентами, которые могут вызвать раздражение. Обходите обработанные участки или используйте защитный воск. После прогулки промывайте лапы. Осторожность на льду. Скользкие поверхности могут привести к травмам суставов.

Весна: аллергии и опасность клещей

С приходом тепла у собак может появиться аллергия на пыльцу и другие раздражители. Важно:

Следить за состоянием шерсти, кожи и глаз . Если появились покраснения или зуд, обратитесь к ветеринару.

. Если появились покраснения или зуд, обратитесь к ветеринару. Обрабатывать собаку от клещей. Они активизируются при плюсовой температуре. Осматривайте питомца после прогулок в лесу или парке.

Лето: защита от жары и ожогов

В жару собакам нужна особая защита:

Предотвращение перегрева . Не оставляйте питомца под палящим солнцем и в машине. Обеспечьте доступ к холодной воде. Можно смачивать живот для охлаждения.

. Не оставляйте питомца под палящим солнцем и в машине. Обеспечьте доступ к холодной воде. Можно смачивать живот для охлаждения. Не стригите собаку коротко . Шерсть помогает регулировать температуру тела.

. Шерсть помогает регулировать температуру тела. Избегайте горячего асфальта. Лапы могут получить ожог.

Осень: дожди, ветер и безопасность

Осенью погода меняется непредсказуемо, поэтому:

Подстраивайте прогулки под погодные условия . В сильный дождь или ветер лучше остаться дома.

. В сильный дождь или ветер лучше остаться дома. Избегайте грозы. Многие собаки боятся громких звуков, из-за чего могут убежать.

Общие рекомендации на весь год

Регулярные прогулки . Достаточная физическая активность важна в любое время года.

. Достаточная физическая активность важна в любое время года. Правильное питание . Рацион должен соответствовать возрасту и потребностям собаки.

. Рацион должен соответствовать возрасту и потребностям собаки. Посещение ветеринара . Не пропускайте ежегодные прививки и осмотры.

. Не пропускайте ежегодные прививки и осмотры. Гигиена. Регулярно проверяйте шерсть, уши, зубы и когти.

Заботясь о питомце круглый год, вы обеспечите ему счастливую и здоровую жизнь!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



