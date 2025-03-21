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Реагенты, клещи, солнце: главные опасности для собак в разные сезоны

Зоосфера

Собака требует внимания и заботы в любое время года. Каждое время года приносит свои особенности, которые важно учитывать, чтобы питомец был здоров и счастлив.

Собака на груминге
Фото: https://www.freepik.com
Собака на груминге

Зимний уход: защита от холода и реагентов

Зимой важно обеспечить собаке комфорт и тепло:

  • Одежда для короткошерстных пород. Специальные попоны и комбинезоны помогут защитить от холода. Если собака замёрзла — возвращайтесь домой.
  • Защита лап. Дороги посыпают солью и реагентами, которые могут вызвать раздражение. Обходите обработанные участки или используйте защитный воск. После прогулки промывайте лапы.
  • Осторожность на льду. Скользкие поверхности могут привести к травмам суставов.

Весна: аллергии и опасность клещей

С приходом тепла у собак может появиться аллергия на пыльцу и другие раздражители. Важно:

  • Следить за состоянием шерсти, кожи и глаз. Если появились покраснения или зуд, обратитесь к ветеринару.
  • Обрабатывать собаку от клещей. Они активизируются при плюсовой температуре. Осматривайте питомца после прогулок в лесу или парке.

Лето: защита от жары и ожогов

В жару собакам нужна особая защита:

  • Предотвращение перегрева. Не оставляйте питомца под палящим солнцем и в машине. Обеспечьте доступ к холодной воде. Можно смачивать живот для охлаждения.
  • Не стригите собаку коротко. Шерсть помогает регулировать температуру тела.
  • Избегайте горячего асфальта. Лапы могут получить ожог.

Осень: дожди, ветер и безопасность

Осенью погода меняется непредсказуемо, поэтому:

  • Подстраивайте прогулки под погодные условия. В сильный дождь или ветер лучше остаться дома.
  • Избегайте грозы. Многие собаки боятся громких звуков, из-за чего могут убежать.

Общие рекомендации на весь год

  • Регулярные прогулки. Достаточная физическая активность важна в любое время года.
  • Правильное питание. Рацион должен соответствовать возрасту и потребностям собаки.
  • Посещение ветеринара. Не пропускайте ежегодные прививки и осмотры.
  • Гигиена. Регулярно проверяйте шерсть, уши, зубы и когти.

Заботясь о питомце круглый год, вы обеспечите ему счастливую и здоровую жизнь!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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