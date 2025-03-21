Реагенты, клещи, солнце: главные опасности для собак в разные сезоны
Собака требует внимания и заботы в любое время года. Каждое время года приносит свои особенности, которые важно учитывать, чтобы питомец был здоров и счастлив.
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Собака на груминге
Зимний уход: защита от холода и реагентов
Зимой важно обеспечить собаке комфорт и тепло:
- Одежда для короткошерстных пород. Специальные попоны и комбинезоны помогут защитить от холода. Если собака замёрзла — возвращайтесь домой.
- Защита лап. Дороги посыпают солью и реагентами, которые могут вызвать раздражение. Обходите обработанные участки или используйте защитный воск. После прогулки промывайте лапы.
- Осторожность на льду. Скользкие поверхности могут привести к травмам суставов.
Весна: аллергии и опасность клещей
С приходом тепла у собак может появиться аллергия на пыльцу и другие раздражители. Важно:
- Следить за состоянием шерсти, кожи и глаз. Если появились покраснения или зуд, обратитесь к ветеринару.
- Обрабатывать собаку от клещей. Они активизируются при плюсовой температуре. Осматривайте питомца после прогулок в лесу или парке.
Лето: защита от жары и ожогов
В жару собакам нужна особая защита:
- Предотвращение перегрева. Не оставляйте питомца под палящим солнцем и в машине. Обеспечьте доступ к холодной воде. Можно смачивать живот для охлаждения.
- Не стригите собаку коротко. Шерсть помогает регулировать температуру тела.
- Избегайте горячего асфальта. Лапы могут получить ожог.
Осень: дожди, ветер и безопасность
Осенью погода меняется непредсказуемо, поэтому:
- Подстраивайте прогулки под погодные условия. В сильный дождь или ветер лучше остаться дома.
- Избегайте грозы. Многие собаки боятся громких звуков, из-за чего могут убежать.
Общие рекомендации на весь год
- Регулярные прогулки. Достаточная физическая активность важна в любое время года.
- Правильное питание. Рацион должен соответствовать возрасту и потребностям собаки.
- Посещение ветеринара. Не пропускайте ежегодные прививки и осмотры.
- Гигиена. Регулярно проверяйте шерсть, уши, зубы и когти.
Заботясь о питомце круглый год, вы обеспечите ему счастливую и здоровую жизнь!
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру