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Чувствует ли собака стыд? Вот что говорит наука

1:52
Зоосфера

Вы поймали питомца с поличным, а он тут же скорчил виноватую морду и уставился на вас полными раскаяния глазами? Многие хозяева уверены: собака осознала свою ошибку и обещает больше так не делать. Но что на самом деле скрывается за этим взглядом?

Собака породы бигль
Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Собака породы бигль

Может ли собака испытывать чувство вины?

Несмотря на то что многие собаководы наделяют питомцев человеческими эмоциями, стыда в их понимании у собак нет. Ни одно исследование не подтвердило, что они могут испытывать вину перед человеком. Дело в том, что их представление о хорошем и плохом сильно отличается от нашего.

Сложные моральные категории — это нечто чуждое для животного. В тот момент, когда питомец опускает уши, щурит глаза и прижимает хвост, он вовсе не раскаивается в содеянном.

Что же тогда чувствует собака?

Если вы ругаете собаку или повышаете голос, она реагирует не на свой поступок, а на вашу эмоцию. Проще говоря, она не понимает, что поступила плохо, но чувствует ваш гнев и напряжение.

Грустная "виноватая" морда — это всего лишь сигнал подчинения и попытка избежать наказания. Пёс не просит прощения, а показывает: "Я тебя понял, не злись".

Нужно ли наказывать собаку?

Несмотря на то что собака не испытывает вины, воспитание необходимо. Однако важно помнить: наказание работает только в момент совершения проступка. Если вы обнаружили лужу на полу спустя час и начинаете ругать питомца, он не свяжет наказание с поступком.

Эффективнее всего использовать позитивное подкрепление — поощрять хорошее поведение, а не просто наказывать за плохое. Это помогает собаке быстрее усваивать правила, не испытывая лишнего стресса.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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