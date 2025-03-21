Кот гадит в неположенном месте? Вот что с ним происходит

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы приходите домой, а на ковре уже красуется лужица? Ваш питомец внезапно объявил бойкот лотку, и ситуация выходит из-под контроля? Не торопитесь ругать кота — он не мстит вам, а пытается сказать, что что-то идёт не так.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Первая причина — инстинкты

Если ваш питомец не стерилизован, вероятная причина — половое поведение. Коты и кошки метят территорию, особенно в период половой активности. Кастрация помогает в 90% случаев, особенно если её провести до формирования привычки.

Но что делать, если операция уже позади, а проблема осталась?

Возможные проблемы со здоровьем

Лужи на полу могут сигнализировать о заболеваниях мочевыделительной системы:

Цистит — воспаление мочевого пузыря вызывает резкую боль.

— воспаление мочевого пузыря вызывает резкую боль. Мочекаменная болезнь — кристаллы и камни мешают нормальному мочеиспусканию.

— кристаллы и камни мешают нормальному мочеиспусканию. Диабет — приводит к частому и болезненному мочеиспусканию.

Если питомец явно испытывает дискомфорт, избегает лотка и предпочитает "мягкие" поверхности, срочно покажите его ветеринару. Анализы крови, мочи и УЗИ помогут выявить скрытые патологии.

Стресс и нарушения привычек

Кошки очень чувствительны к изменениям. Переезд, появление нового человека в доме, ремонт или даже смена корма могут вызвать стресс. В таких ситуациях питомцы метят территорию, чтобы окружить себя знакомыми запахами.

Как помочь кошке?

Соблюдайте привычный режим — кормите в одно время, не меняйте место лотка.

— кормите в одно время, не меняйте место лотка. Создайте уют — добавьте укрытия, где питомец сможет спокойно отдыхать.

— добавьте укрытия, где питомец сможет спокойно отдыхать. Используйте феромоны — диффузоры с кошачьими феромонами помогают снизить тревожность.

Главное правило — не наказывать!

Кошка не делает этого назло. Лужа на полу — это сигнал, за которым скрывается важная причина. Разобравшись в ней, вы вернёте питомцу любовь к лотку, а себе — спокойствие.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

