Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше, чем просто пристройка: как флигель может изменить ваш дом
Загадка звездчатых скатов раскрыта: почему у берегов Америки они такие разные
Снова сказала да: Костенко вышла за Тарасова второй раз, теперь на Мальдивах
ТОП-5 легковушек, наиболее популярных среди женщин в СССР
Простая настройка АКПП поможет сэкономить деньги на бензине
Боль при ходьбе: это может быть тревожным симптомом
Шокирующее заявление Галкина*: мошенники используют имя юмориста ради своего обогащения
Период охлаждения: как изменится ключевая ставка в 2025 году
ВСУ ударили по крупнейшему коридору поставок российского газа в Европу: пылает, как факел

Кот гадит в неположенном месте? Вот что с ним происходит

2:06
Зоосфера

Вы приходите домой, а на ковре уже красуется лужица? Ваш питомец внезапно объявил бойкот лотку, и ситуация выходит из-под контроля? Не торопитесь ругать кота — он не мстит вам, а пытается сказать, что что-то идёт не так.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Первая причина — инстинкты

Если ваш питомец не стерилизован, вероятная причина — половое поведение. Коты и кошки метят территорию, особенно в период половой активности. Кастрация помогает в 90% случаев, особенно если её провести до формирования привычки.

Но что делать, если операция уже позади, а проблема осталась?

Возможные проблемы со здоровьем

Лужи на полу могут сигнализировать о заболеваниях мочевыделительной системы:

  • Цистит — воспаление мочевого пузыря вызывает резкую боль.
  • Мочекаменная болезнь — кристаллы и камни мешают нормальному мочеиспусканию.
  • Диабет — приводит к частому и болезненному мочеиспусканию.

Если питомец явно испытывает дискомфорт, избегает лотка и предпочитает "мягкие" поверхности, срочно покажите его ветеринару. Анализы крови, мочи и УЗИ помогут выявить скрытые патологии.

Стресс и нарушения привычек

Кошки очень чувствительны к изменениям. Переезд, появление нового человека в доме, ремонт или даже смена корма могут вызвать стресс. В таких ситуациях питомцы метят территорию, чтобы окружить себя знакомыми запахами.

Как помочь кошке?

  • Соблюдайте привычный режим — кормите в одно время, не меняйте место лотка.
  • Создайте уют — добавьте укрытия, где питомец сможет спокойно отдыхать.
  • Используйте феромоны — диффузоры с кошачьими феромонами помогают снизить тревожность.

Главное правило — не наказывать!

Кошка не делает этого назло. Лужа на полу — это сигнал, за которым скрывается важная причина. Разобравшись в ней, вы вернёте питомцу любовь к лотку, а себе — спокойствие.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Мировая кооперация
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота Аудио 
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Недвижимость
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Ракеты Trident II нацелены на Россию? Бывший контр-адмирал Британии пугает Москву Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Последние материалы
Снова сказала да: Костенко вышла за Тарасова второй раз, теперь на Мальдивах
ТОП-5 легковушек, наиболее популярных среди женщин в СССР
Кот гадит в неположенном месте? Вот что с ним происходит
Простая настройка АКПП поможет сэкономить деньги на бензине
Боль при ходьбе: это может быть тревожным симптомом
Шокирующее заявление Галкина*: мошенники используют имя юмориста ради своего обогащения
Период охлаждения: как изменится ключевая ставка в 2025 году
ВСУ ударили по крупнейшему коридору поставок российского газа в Европу: пылает, как факел
Британский ядерный лев зевает: может ли сломанная подлодка случайно начать третью мировую
Авто только из салона, а масло уже пора менять? Разбираемся, когда это действительно нужно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.