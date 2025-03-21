Кот гадит в неположенном месте? Вот что с ним происходит

Вы приходите домой, а на ковре уже красуется лужица? Ваш питомец внезапно объявил бойкот лотку, и ситуация выходит из-под контроля? Не торопитесь ругать кота — он не мстит вам, а пытается сказать, что что-то идёт не так.
Если ваш питомец не стерилизован, вероятная причина — половое поведение. Коты и кошки метят территорию, особенно в период половой активности. Кастрация помогает в 90% случаев, особенно если её провести до формирования привычки.
Но что делать, если операция уже позади, а проблема осталась?
Лужи на полу могут сигнализировать о заболеваниях мочевыделительной системы:
Если питомец явно испытывает дискомфорт, избегает лотка и предпочитает "мягкие" поверхности, срочно покажите его ветеринару. Анализы крови, мочи и УЗИ помогут выявить скрытые патологии.
Кошки очень чувствительны к изменениям. Переезд, появление нового человека в доме, ремонт или даже смена корма могут вызвать стресс. В таких ситуациях питомцы метят территорию, чтобы окружить себя знакомыми запахами.
Как помочь кошке?
Кошка не делает этого назло. Лужа на полу — это сигнал, за которым скрывается важная причина. Разобравшись в ней, вы вернёте питомцу любовь к лотку, а себе — спокойствие.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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