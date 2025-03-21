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Ваш кот любит молоко? Тогда вам стоит узнать этот неприятный факт

2:07
Зоосфера

Каждый второй хозяин уверен: лучшее угощение для кошки — блюдце свежего молока. А кадры из фильмов, где мурлыки с удовольствием лакают сливочную жидкость, только укрепляют эту веру. Но правда оказывается совсем другой — то, что кажется полезным лакомством, может серьёзно навредить питомцу.

Хвост кошки
Фото: Wikipedia by LeaK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хвост кошки

Почему молоко опасно для кошек?

Главная проблема — лактоза. После отлучения от матери организм кошек перестаёт вырабатывать фермент, который расщепляет этот углевод. В результате непереваренный сахар начинает бродить в кишечнике, вызывая вздутие, резкую боль и диарею.

Чем грозит угощение молоком?

Даже небольшая порция молока для питомца может обернуться пищевым отравлением. Жирность продукта создаёт дополнительную нагрузку: для кота 30 мл молока сравнимы с полноценным обедом из трёх гамбургеров для человека.

А если поить питомца молоком регулярно, это может привести к серьёзным проблемам:

  • Расстройства пищеварения — вздутие, колики, диарея.
  • Ожирение — из-за высокой калорийности.
  • Риск диабета — из-за избытка сахаров.
  • Воспаление суставов — при лишнем весе нагрузка на лапы становится критической.

Когда молоко действительно необходимо?

Единственное исключение — выкармливание новорождённых котят, оставшихся без матери. Однако и здесь важно помнить: обычное коровье молоко не подходит. Оно слишком отличается по составу от кошачьего и может привести к нарушениям развития. В таких случаях ветеринары рекомендуют специальные заменители молока, максимально приближенные к натуральному.

Чем поить взрослого кота?

Простой и правильный ответ — чистая вода. Организм взрослых кошек эволюционно не приспособлен к молоку, поэтому лучшая забота о здоровье питомца — не поддаваться на устаревшие мифы.

Так стоит ли рисковать ради ложных убеждений? Ответ очевиден.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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