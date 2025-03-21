Ваш кот любит молоко? Тогда вам стоит узнать этот неприятный факт

Каждый второй хозяин уверен: лучшее угощение для кошки — блюдце свежего молока. А кадры из фильмов, где мурлыки с удовольствием лакают сливочную жидкость, только укрепляют эту веру. Но правда оказывается совсем другой — то, что кажется полезным лакомством, может серьёзно навредить питомцу.
Главная проблема — лактоза. После отлучения от матери организм кошек перестаёт вырабатывать фермент, который расщепляет этот углевод. В результате непереваренный сахар начинает бродить в кишечнике, вызывая вздутие, резкую боль и диарею.
Даже небольшая порция молока для питомца может обернуться пищевым отравлением. Жирность продукта создаёт дополнительную нагрузку: для кота 30 мл молока сравнимы с полноценным обедом из трёх гамбургеров для человека.
А если поить питомца молоком регулярно, это может привести к серьёзным проблемам:
Единственное исключение — выкармливание новорождённых котят, оставшихся без матери. Однако и здесь важно помнить: обычное коровье молоко не подходит. Оно слишком отличается по составу от кошачьего и может привести к нарушениям развития. В таких случаях ветеринары рекомендуют специальные заменители молока, максимально приближенные к натуральному.
Простой и правильный ответ — чистая вода. Организм взрослых кошек эволюционно не приспособлен к молоку, поэтому лучшая забота о здоровье питомца — не поддаваться на устаревшие мифы.
Так стоит ли рисковать ради ложных убеждений? Ответ очевиден.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей мировой экономики, обеспечивая электроэнергией сотни миллионов людей по всему миру.