Эти насекомые поднимаются в небо выше, чем многие птицы

Когда речь идёт о полётах на больших высотах, мы обычно думаем о птицах. Однако некоторые насекомые способны подниматься в небо не хуже пернатых!
Исследования показали, что разные виды насекомых могут достигать впечатляющих высот:
С какими трудностями сталкиваются насекомые
Полёт на таких высотах связан с серьёзными испытаниями:
Загадка природы
Хотя насекомые встречаются на экстремальных высотах, учёные до сих пор не до конца понимают, как именно они адаптируются к таким условиям. Исследования продолжаются, и жизнь этих существ в заоблачных высях остаётся одной из больших загадок биологии.
Насеко́мые - класс беспозвоночных членистоногих животных.
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