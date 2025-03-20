Эти насекомые поднимаются в небо выше, чем многие птицы

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда речь идёт о полётах на больших высотах, мы обычно думаем о птицах. Однако некоторые насекомые способны подниматься в небо не хуже пернатых!

Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчела

Кто ставит рекорды

Исследования показали, что разные виды насекомых могут достигать впечатляющих высот:

Саранча – была зафиксирована на 4500 м.

– была зафиксирована на 4500 м. Некоторые клопы и ручейники – свыше 5000 м.

– свыше 5000 м. Альпийские шмели – способны подниматься до 9000 м, компенсируя разреженность воздуха особыми движениями крыльев.

С какими трудностями сталкиваются насекомые

Полёт на таких высотах связан с серьёзными испытаниями:

Низкие температуры – мороз может замедлять активность и даже замораживать насекомых. Разреженный воздух – сложнее дышать, так как насекомые зависят от аэробного дыхания. Меньшее количество молекул – крыльям приходится работать усерднее, чтобы создать подъёмную силу.

Загадка природы

Хотя насекомые встречаются на экстремальных высотах, учёные до сих пор не до конца понимают, как именно они адаптируются к таким условиям. Исследования продолжаются, и жизнь этих существ в заоблачных высях остаётся одной из больших загадок биологии.

Уточнения

Насеко́мые - класс беспозвоночных членистоногих животных.

