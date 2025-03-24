Собаки и самосознание: почему они не узнают себя в зеркале, но прекрасно понимают свою личность

3:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда собака смотрит в зеркало, она не узнаёт себя — в отличие от дельфинов, ворон и шимпанзе. Это стало основанием для вывода, что у собак нет самосознания. Но так ли это на самом деле? Возможно, мы просто измеряем это качество неправильными методами.

Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/master1305 is licensed under Public domian Собака породы Фокстерьер

Тест с зеркалом: что он показывает

Метод зеркального самосознания был предложен в 1970-х годах психологом Гордоном Гэллапом. Суть теста:

Животное впервые сталкивается с зеркалом.

На его теле (например, на морде) делают незаметную метку.

Если животное использует зеркало, чтобы обнаружить и удалить метку, оно считается обладающим самосознанием.

Шимпанзе, слоны, вороны, дельфины и некоторые другие животные успешно проходят этот тест. Они понимают, что видят в зеркале себя, а не другого представителя своего вида.

Собаки же чаще всего проваливают тест. Они могут проявлять интерес к отражению, но не реагируют на "метку" и не используют зеркало для самопознания.

Это привело к выводу: собаки не осознают себя как отдельную личность. Но всё оказалось не так просто.

Почему тест с зеркалом может быть неэффективен для собак

Факт: собаки оценивают окружающий мир иначе, чем люди или обезьяны.

Они не полагаются на зрение так сильно, как на обоняние. Вместо того чтобы узнавать себя в зеркале, они способны различать собственный запах.

Исследование 2017 года, проведённое учёными Университета Барри (США), показало:

Собаки могут распознавать свой запах среди множества других.

Они понимают разницу между собственным ароматом и изменённым запахом (например, если в их мочу добавили другой компонент).

Это говорит о том, что тест с зеркалом неподходящий способ проверки самосознания у собак. Они просто используют другие каналы восприятия.

Другие признаки самосознания у собак

Хотя зеркальный тест не подтверждает самосознание, существуют другие индикаторы, показывающие, что собаки могут осознавать себя как отдельную личность:

Реакция на имя: собаки не только узнают своё имя, но и могут различать себя среди других.

собаки не только узнают своё имя, но и могут различать себя среди других. Эмпатия: собаки понимают эмоциональное состояние человека и могут утешать, если хозяин расстроен.

собаки понимают эмоциональное состояние человека и могут утешать, если хозяин расстроен. Самоконтроль: пёс может отказаться от лакомства по команде, что свидетельствует о способности осознанно сдерживать желания.

пёс может отказаться от лакомства по команде, что свидетельствует о способности осознанно сдерживать желания. Понимание социальных сигналов: собаки способны анализировать поведение других собак и людей, предугадывать их намерения.

Итог: есть ли у собак самосознание

Тест с зеркалом не подходит для собак - их самосознание может проявляться иначе.

- их самосознание может проявляться иначе. Они узнают себя по запаху , а не по визуальному отражению.

, а не по визуальному отражению. Их способность к эмпатии, самоконтролю и пониманию социальных сигналов указывает на развитые когнитивные навыки.

Возможно, собаки осознают себя иначе, чем мы привыкли считать. Их мир — это мир запахов, а не отражений.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

