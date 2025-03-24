Собаки и самосознание: почему они не узнают себя в зеркале, но прекрасно понимают свою личность

Когда собака смотрит в зеркало, она не узнаёт себя — в отличие от дельфинов, ворон и шимпанзе. Это стало основанием для вывода, что у собак нет самосознания. Но так ли это на самом деле? Возможно, мы просто измеряем это качество неправильными методами.
Метод зеркального самосознания был предложен в 1970-х годах психологом Гордоном Гэллапом. Суть теста:
Шимпанзе, слоны, вороны, дельфины и некоторые другие животные успешно проходят этот тест. Они понимают, что видят в зеркале себя, а не другого представителя своего вида.
Собаки же чаще всего проваливают тест. Они могут проявлять интерес к отражению, но не реагируют на "метку" и не используют зеркало для самопознания.
Это привело к выводу: собаки не осознают себя как отдельную личность. Но всё оказалось не так просто.
Факт: собаки оценивают окружающий мир иначе, чем люди или обезьяны.
Они не полагаются на зрение так сильно, как на обоняние. Вместо того чтобы узнавать себя в зеркале, они способны различать собственный запах.
Исследование 2017 года, проведённое учёными Университета Барри (США), показало:
Это говорит о том, что тест с зеркалом неподходящий способ проверки самосознания у собак. Они просто используют другие каналы восприятия.
Хотя зеркальный тест не подтверждает самосознание, существуют другие индикаторы, показывающие, что собаки могут осознавать себя как отдельную личность:
Возможно, собаки осознают себя иначе, чем мы привыкли считать. Их мир — это мир запахов, а не отражений.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.