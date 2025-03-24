Почему зимой кошки становятся электрическими? Научное объяснение странного феномена

Если вы когда-либо гладили кошку и вдруг почувствовали маленький удар током, не спешите паниковать — это не магия и не знак сверхъестественных способностей вашего питомца. Всё дело в статическом электричестве, которое накапливается на шерсти кошек. Разберёмся, почему это происходит и как можно избежать таких неожиданных разрядов.
Процесс электризации кошачьей шерсти можно сравнить с известным детским экспериментом: если потереть воздушный шарик о волосы, они начинают вставать дыбом. Точно так же трение кошачьей шерсти о вашу руку приводит к накоплению заряда.
Недавнее исследование, опубликованное в научном журнале Nano Letters, объясняет этот эффект на микроуровне. Ученые выяснили, что даже мельчайшие деформации поверхности шерсти во время трения генерируют электрические заряды, которые затем могут разряжаться при контакте.
Хотя такие микроразряды не опасны, они могут быть неприятны как для вас, так и для питомца. Чтобы избежать "ударов током", попробуйте следующие методы:
Кошки могут бить током — и это абсолютно нормально! Это просто результат накопления статического электричества, особенно в зимний период. Немного внимания к уходу за шерстью и влажности в доме — и проблема исчезнет. А пока остаётся только удивляться тому, как наука объясняет даже такие забавные явления.
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