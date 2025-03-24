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Кошачий GPS: правда ли, что коты могут чувствовать путь домой

3:00
Зоосфера

Кошачья способность возвращаться домой после долгого пути уже стала легендой. Но действительно ли у кошек есть "внутренний компас", или же это простое совпадение? Разбираемся, как именно коты находят дорогу, и почему далеко не всегда их инстинкты помогают.

Кот
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кот

Компас — друг туриста и кота

Кошки — не волки и не голуби, но, несмотря на их привязанность к небольшому участку территории, некоторые из них способны проходить километры в поисках родного дома. В экспериментах, где животных отвозили на расстояние 3-5 км, большинство справлялось с задачей, хотя чем дальше их уносили, тем меньше было успешных возвращений.

Но как пушистики ориентируются в незнакомой местности? Запахи, конечно, играют свою роль, но вряд ли они могут помочь на таком большом расстоянии. Обоняние у кошек, конечно, хорошее, но далеко не настолько, чтобы "учуять" дом за несколько километров.

То же касается зрения: оно позволяет им замечать мельчайшие детали, но вдаль они видят весьма посредственно. Даже если кота перевозили в закрытой переноске, он всё равно мог найти путь домой.

Слух — ещё один козырь кошек. Они улавливают не только звуки, но и их мельчайшие оттенки, по которым запоминают окружение. Есть версия, что даже спящие в пути мурлыки фиксируют звуковые маркеры и позже ориентируются по ним.

Но даже всё это не объясняет, как кошки возвращаются домой через десятки километров. Некоторые учёные считают, что у них есть способность воспринимать изменения в магнитном поле Земли, как это делают птицы во время миграции. Возможно, этот "внутренний компас" и помогает пушистикам идти в правильном направлении.

Когда навигатор бессилен

Несмотря на свои таланты, кошки всё же не идеальные ориентировщики. Домашние питомцы, редко выходящие на улицу, теряются гораздо быстрее, чем их свободолюбивые сородичи. Оказавшись в новом месте, они могут впасть в панику и попросту не понять, куда двигаться.

Также важен фактор расстояния: если дом слишком далеко, даже у самого опытного хвостатого путешественника шансы на возвращение значительно падают. Известны случаи, когда коты преодолевали сотни километров, чтобы вернуться к хозяевам, но таких счастливых историй куда меньше, чем объявлений "Пропала кошка".

Кроме того, в пути кошек подстерегает множество опасностей: машины, собаки, хищники, а иногда и просто нехватка еды и воды.

Безопасность прежде всего

Хотя способность кошек находить дорогу домой впечатляет, лучше не испытывать её на практике. Держите питомца в безопасности, не позволяйте ему уходить слишком далеко и обеспечьте комфортные условия дома. Ведь даже самый опытный путешественник не застрахован от неприятностей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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