Австралия снова удивляет: найден монстр с ядовитыми клыками

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Австралии обнаружили редкую мутацию у одной из самых опасных змей — смертельной аспиды. У нее, в отличие от обычных особей, было не два, а три ядовитых зуба, что увеличивало количество выделяемого яда.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Paplanus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ опасные животные

Третий клык — редкость или новый тренд эволюции?

Находку зафиксировали в Австралийском парке рептилий. Один из сотрудников, признался, что за свою практику никогда не видел ничего подобного.

"Я ожидал, что со временем этот третий клык исчезнет, но через год он все еще был там," — отметил сотрудник парка рептилий Билли Коллетт.

Необычное строение ротовой полости змеи означает, что третий клык полностью функционировал: он выделял яд и находился с левой стороны, что позволяло более эффективно впрыскивать токсин.

Новая угроза или случайная аномалия?

Эксперты предполагают, что такая мутация могла быть вызвана генетическими изменениями, которые раньше не встречались. Возможно, это просто единичный случай, а может, первые признаки эволюции.

Смертельные змеи, обитающие в Австралии и Новой Гвинее, известны своими молниеносными укусами и мощным нейротоксичным ядом, который может привести к летальному исходу без своевременного введения противоядия.

В два раза больше яда — в два раза больше опасности

Третий клык был обнаружен во время "дойки" змеи — процесса, при котором специалисты собирают яд для разработки противоядий.

Анализ показал, что количество яда у этой особи было почти в два раза больше, чем у обычных змей этого вида.

Австралийский парк рептилий работает более 20 лет, но это первый задокументированный случай такой аномалии среди сотен тысяч изученных змей.

Ученые продолжают наблюдать за возможными мутациями, чтобы определить, станет ли появление третьего ядовитого клыка новым биологическим трендом или останется уникальным феноменом.

Уточнения

А́спидовые змеи или а́спиды (лат. Elapidae), — обширное семейство ядовитых змей, в состав которого включают 384 вида, объединяемых в 61 род и 2-3 подсемейства. Обладающие стройным телосложением, гладкой спинной чешуёй и крупными симметричными щитками на голове аспиды внешне напоминают ужей; их нередко называют также "ядовитыми ужами".

