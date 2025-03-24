Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить идеальный Наполеон дома: пошаговая инструкция
Пот течёт не ручьём, а эффект сногсшибательный: этот вид тренировок не похож ни на что
Эти бабочки уничтожают цветы и плоды яблони — но есть простой способ защиты
Как правильно стирать обувь: 5 шагов, чтобы избежать неприятностей
Эти таблетки могут лишить вас волос на лбу — не дайте себе стать жертвой
Натуральные помощники садовода: как повысить всхожесть семян без химии
Таблетки ради лайков: смертельно опасная игра, в которую втягиваются дети
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Забудьте о картофельных чипсах: 5 причин сделать сушёный ананас вашим любимым перекусом

Ваша кошка трётся о ноги? Это не просто ласка, а хитрый кошачий ритуал

2:40
Зоосфера

Любой кошатник знаком с этим ритуалом: кошка плавно изгибает спину, прижимается боком к ногам, а иногда даже начинает путаться под ними. Одни находят это милым проявлением привязанности, другие — раздражающим фактором, особенно если питомец чуть не отправил вас в неконтролируемый полет.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Но на самом деле за этим поведением скрывается хитрый кошачий смысл.

Ты теперь мой — кошачьи метки и их значение

Когда кошка трется о человека, она не просто проявляет симпатию, а помечает его своим запахом.

  • Кошки обладают специальными железами на морде, шее и боках, которые выделяют феромоны. Теряясь о вас, питомец как бы говорит:

"Этот человек теперь пахнет мной! Значит, он мой."

Этот механизм заложен природой. Дикие кошки метят территорию, оставляя феромоны на деревьях, камнях, предметах — чтобы другие особи знали, кто здесь хозяин.

Кошка возвращает вас в стаю

Вы пришли с работы или прогулки, и… пахнете посторонними ароматами! Бензин, офисная бумага, чужие собаки, парфюм, улица — всё это не нравится кошке.

Решение? Срочно исправить ситуацию

Тереться о ноги — самый быстрый способ "стереть" посторонние запахи и вернуть вас в кошачью семью.

А если кошка трется о чужих людей

Если ваша кошка с удовольствием трется о гостей — это хороший знак. Она:

  • Проявляет доверие: незнакомец не вызывает страха.
  • Ставит кошачий штамп: если уж пришел, пусть теперь принадлежит ей.
  • Иногда просто требует внимания: но только если сама этого хочет.

Почему кошки трутся под ногами так, что можно упасть

Некоторые питомцы переходят к радикальным мерам и начинают путаться в ногах. Они словно нарочно пытаются вас подставить!

Но на самом деле они:

  • Выражают сильную радость: например, когда вы вернулись домой.
  • Добиваются внимания и ласки: ведь игнорировать пушистый клубок, мешающий ходить, почти невозможно.
  • Требуют еды или угощения: особенно если под ногами крутится кот, привыкший получать вкусняшки за свою настойчивость.

Вывод

Кошачьи прикосновения — это не просто милое поведение, а продуманная стратегия. Они метят, привязывают нас к себе и контролируют наше передвижение.

Так что если ваш кот постоянно трется о вас — считайте себя официально "помеченным" и принятым в кошачью стаю. А если еще и мурчит — вы явно любимчик!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Недвижимость
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе Аудио 
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Последние материалы
Идеальный рецепт котлет по-киевски — с сюрпризом внутри
Ушёл непобеждённый духом: прощание с великим тяжеловесом
Умный дом без лишних затрат: пошаговая инструкция, как сделать жизнь проще и удобнее
Вам попадаются жизненные видео в соцсетях? Вот почему это происходит
Устойчивый сад: как тысячелистник помогает экономить воду
Секреты экономии: как французы спасают воду, не выходя за рамки закона
Когда мечта о собаке оборачивается разочарованием: что делать, если питомец вам не подходит
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Иммунитет к красоте: почему вырабатывается устойчивость к ботоксу
Прорыв в борьбе с облысением: простой гель, который удивил даже исследователей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.