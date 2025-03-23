Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устойчивый сад: как тысячелистник помогает экономить воду
Секреты экономии: как французы спасают воду, не выходя за рамки закона
Иммунитет к красоте: почему вырабатывается устойчивость к ботоксу
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Прорыв в борьбе с облысением: простой гель, который удивил даже исследователей
Лицо в 50 лет будет, как у 30-летней: вот как нужно выбирать сыворотку
Егор Крид назвал Евгения Онегина хорошим писателем
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Пожилые люди, забудьте про сахар: вот идеальные десерты для здоровья

Когда мечта о собаке оборачивается разочарованием: что делать, если питомец вам не подходит

Зоосфера

Иногда, несмотря на все старания и мечты, хозяин и собака оказываются совершенно разными по темпераменту. Это может случиться как с владельцами щенков, так и с теми, кто взял взрослую собаку. Даже самая идеальная родословная не гарантирует полного совпадения характеров. Что делать, если ваш питомец оказался не тем, кого вы ожидали?

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хаски

Ошибка в выборе породы

Одна из самых частых проблем — несоответствие энергии хозяина и собаки. Например, человек, который любит спокойный отдых, неожиданно оказывается владельцем джек-рассел-терьера или ягд-терьера — пород, известных своей неуемной активностью. Заводчики могут заверять, что у собаки "диванный характер", но природа берет своё: питомец разносит квартиру, требует постоянного движения, а хозяину хочется просто полежать.

Обратная ситуация тоже возможна. Если человек — энергичный любитель бега и долгих прогулок, а его собака оказалась флегматиком, игнорирующим любые попытки активных игр, разочарование неминуемо.

Что делать

  • Подвижной собаке необходимо давать больше физической нагрузки: вместо монотонных прогулок используйте игры, например, апортировку мяча или фрисби. Это поможет питомцу выплеснуть энергию и быть спокойнее дома.
  • Малоподвижных собак можно заинтересовать играми на выдержку, интеллектуальными задачами или спокойными видами активности, например, перетяжками.

Движение полезно и для собаки, и для хозяина, поэтому поиск баланса в нагрузках важен для обоих.

Лидерские амбиции у собаки

Некоторые собаки по своей природе стремятся занять главенствующую позицию в доме. Если хозяин не проявляет лидерские качества, питомец может начать устанавливать свои правила: не подчиняться командам, игнорировать запреты, проявлять упрямство или даже агрессию.

Как исправить ситуацию

  • Взять на себя роль лидера: чётко обозначить границы дозволенного, не позволять собаке диктовать условия.
  • В семье должен быть человек, который сможет уверенно взаимодействовать с питомцем и установить дисциплину.

Если самостоятельно справиться сложно, стоит обратиться к кинологу, который поможет выстроить правильную иерархию.

Взрослая собака с трудным прошлым

Когда в дом попадает взрослая собака, её поведение может быть непредсказуемым. Если у неё был сложный опыт общения с людьми, она может бояться новых хозяев, проявлять тревожность, избегать контакта или, наоборот, демонстрировать агрессию.

Как действовать

  • Самое важное — наблюдать за собакой, изучать её повадки, понимать её прошлый опыт.
  • Терпение и ласка помогут собаке привыкнуть к новым условиям. Не стоит ожидать быстрых изменений — адаптация требует времени.

Взрослый питомец не всегда сразу вписывается в ритм жизни новой семьи, но при грамотном подходе даже самые тревожные собаки постепенно раскрываются.

Воспитание как способ наладить отношения

Любая собака — это зеркало воспитания. Вне зависимости от возраста, она не знает, какие правила действуют в вашем доме, и не понимает, что от неё ожидают.

  • Общий курс дрессировки (ОКД) поможет наладить взаимопонимание между хозяином и питомцем. Базовые команды дисциплинируют собаку и дают ей ориентиры, как вести себя в разных ситуациях.
  • Вместо запретов важно предлагать альтернативы: если собака портит обувь, дайте ей специальную игрушку для жевания, если роет землю в саду — создайте зону, где это будет разрешено.

Собаки отлично обучаются, если понимать их мотивацию. Постепенность, последовательность и терпение — ключевые принципы успешного взаимодействия.

Когда единственный выход — найти новый дом

Иногда, несмотря на все усилия, хозяин и собака остаются несовместимыми. Если человек осознаёт, что не готов уделять питомцу достаточно времени и заботы, правильное решение — найти ему новый, подходящий дом.

Это не признак слабости или безответственности, а акт гуманности. Главное — не выбрасывать собаку на улицу и не отдавать её первому встречному. Нужно искать людей, которые понимают особенности породы и смогут дать собаке любовь и заботу.

Итог

Собаки не бывают "плохими" — бывают неподходящие условия, отсутствие понимания и неверный подход к воспитанию. Если с питомцем не сошлись характерами, сначала стоит попробовать наладить отношения через обучение и адаптацию. Но если проблема не решается, иногда единственный выход — найти собаке новый дом, где она будет по-настоящему счастлива.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Красота и стиль
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года Аудио 
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Домашние животные
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Экономика и бизнес
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Последние материалы
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Управлять гневом помогут эти простые секреты
Плохие отзывы помогут выбрать врача: как не прогадать с пластическим хирургом
Как одно растение стало символом устойчивости в пустыне?
Пользы эти фрукты не принесут: вот, что не нужно есть весной
Эти весенние блюда удивят любого: три оригинальных рецепта из разных стран
Вся правда об Антарктиде: путешественник развеял популярные мифы
Мяч вместо стула, качели для пресса и лекарство от скуки: вот что случится, если вы сядете на фитбол
99% людей не знают: главный секрет работы и безопасности микроволновки раскрыт
Эти три блюда с орехами поразят вашу семью: рецепты от бренд-шефа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.