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Маленькая рыба, которая спасала тысячи жизней — почему о ней больше никто не помнит

2:58
Зоосфера

Некогда важнейший промысловый вид рыб, атерина, сегодня оказалась почти забытой. Хотя эта небольшая рыбка по-прежнему остаётся одной из самых многочисленных в Азовском и Черном морях, ловить её уже практически никто не хочет.

Черноморская атерина
Фото: commons.wikimedia.org by Yuriy Kvach, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Черноморская атерина

Рыба, о которой мало кто знает

Если вы живете на побережье Азовского или Черного моря, то наверняка слышали о бычке, хамсе или тюльке. Но атерина? Большинство людей о ней даже не догадывается. Между тем в былые времена её ловили тоннами.

Местные жители знают атерину под неофициальным названием песчанка — из-за ее способности сливаться с морским дном. Светящиеся, почти зеркальные бока позволяют ей маскироваться и быть незаметной для хищников.

Чем она уникальна

Черноморская атерина — это не просто очередная мелкая рыбешка. Она очень жирная и богата полезными веществами: омега-3, кальцием, витамином D. Когда-то её жир даже использовали вместо растительного масла и топлива для ламп.

Как атерина спасла людей

Во время Великой Отечественной войны эта рыбка буквально спасла тысячи жизней. Когда еды не хватало, а выходить в открытое море было опасно, люди, в том числе дети, ловили атерину прямо у берега. Для этого использовали любые подручные средства — сачки, тряпки, даже майки.

Что делали с рыбой

  • Варили и жарили целиком, потому что чистить ее было бессмысленно.
  • Вытапливали жир, который заменял растительное масло.
  • Использовали этот жир для освещения — заправляли лампы-каганцы.

Атерина давала людям не только еду, но и свет, и тепло.

Почему теперь ее не ловят

При советской власти атерину добывали в огромных объёмах — и вручную, и промышленным способом. Ее использовали для кормления животных, производства рыбной муки, а также разводили на ней ценные виды рыб.

Сейчас же она никому не нужна. Почему?

  • Слишком мелкая: средняя длина 10-12 см, а вес всего 15 г.
  • Нет удобных способов хранения и сбыта.
  • Вкус посредственный: уступает хамсе и мойве.
  • Чистить неудобно: даже в лучшие времена её ели целиком, потому что потрошить такую кроху нет смысла.

Символ прошлого, забытый в настоящем

Атерина не исчезла — она всё так же плавает в водах Азовского и Черного морей. Просто теперь, когда выбор рыбы огромен, она оказалась на обочине гастрономической истории.

Тем не менее, её вклад в выживание людей в тяжёлые времена нельзя забывать. Возможно, эта крохотная рыбка действительно заслуживает памятник — пусть и не в промысловом смысле, но как символ стойкости, спасения и незаменимости в сложные времена.

Уточнения

Черноморская атерина (лат. Atherina boyeri pontica) — подвид Atherina boyeri - лучепёрых рыб семейства атериновых (Atherinidae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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