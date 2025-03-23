Маленькая рыба, которая спасала тысячи жизней — почему о ней больше никто не помнит

Некогда важнейший промысловый вид рыб, атерина, сегодня оказалась почти забытой. Хотя эта небольшая рыбка по-прежнему остаётся одной из самых многочисленных в Азовском и Черном морях, ловить её уже практически никто не хочет.
Если вы живете на побережье Азовского или Черного моря, то наверняка слышали о бычке, хамсе или тюльке. Но атерина? Большинство людей о ней даже не догадывается. Между тем в былые времена её ловили тоннами.
Местные жители знают атерину под неофициальным названием песчанка — из-за ее способности сливаться с морским дном. Светящиеся, почти зеркальные бока позволяют ей маскироваться и быть незаметной для хищников.
Черноморская атерина — это не просто очередная мелкая рыбешка. Она очень жирная и богата полезными веществами: омега-3, кальцием, витамином D. Когда-то её жир даже использовали вместо растительного масла и топлива для ламп.
Во время Великой Отечественной войны эта рыбка буквально спасла тысячи жизней. Когда еды не хватало, а выходить в открытое море было опасно, люди, в том числе дети, ловили атерину прямо у берега. Для этого использовали любые подручные средства — сачки, тряпки, даже майки.
Атерина давала людям не только еду, но и свет, и тепло.
При советской власти атерину добывали в огромных объёмах — и вручную, и промышленным способом. Ее использовали для кормления животных, производства рыбной муки, а также разводили на ней ценные виды рыб.
Сейчас же она никому не нужна. Почему?
Атерина не исчезла — она всё так же плавает в водах Азовского и Черного морей. Просто теперь, когда выбор рыбы огромен, она оказалась на обочине гастрономической истории.
Тем не менее, её вклад в выживание людей в тяжёлые времена нельзя забывать. Возможно, эта крохотная рыбка действительно заслуживает памятник — пусть и не в промысловом смысле, но как символ стойкости, спасения и незаменимости в сложные времена.
Черноморская атерина (лат. Atherina boyeri pontica) — подвид Atherina boyeri - лучепёрых рыб семейства атериновых (Atherinidae).
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