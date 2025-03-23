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Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка

2:31
Зоосфера

Если у вас есть собака, вы наверняка замечали её забавную привычку — слегка наклонять голову, когда вы что-то ей рассказываете. Этот жест выглядит очаровательно, но что он значит? Оказывается, у науки есть несколько объяснений.

Собака
Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

Что выяснили учёные

Недавнее исследование, проведённое в Университете Этвёша Лоранда (Венгрия), показало, что наклон головы у собак может быть не просто случайной реакцией, а способом обработки значимой информации.

Исследователи наблюдали за 40 собаками, которых разделили на две группы:

  • Одарённые: собаки, способные запоминать названия игрушек.
  • Обычные: те, кто не показывал подобных способностей.

Выяснилось, что именно "одарённые" собаки чаще наклоняли голову, услышав знакомые слова. Это говорит о том, что наклон головы связан с обработкой звуковой информации.

Вывод: когда собака наклоняет голову, она не просто слушает — она пытается осмыслить услышанное.

Почему собаки наклоняют голову

Улучшение ориентации на звук

  • Слух у собак устроен иначе, чем у людей. Наклоняя голову, они могут точнее определить источник звука и его направление.

Анализ и обработка информации

  • Как показали исследования, собаки с развитой способностью к запоминанию чаще наклоняют голову. Это подтверждает гипотезу, что жест помогает им сосредоточиться и лучше понять речь человека.

Особенности работы мозга

  • Некоторые собаки всегда наклоняют голову в одну и ту же сторону. Это может быть связано с тем, как устроены их нейронные связи — аналогично тому, как у людей есть ведущая рука.

Эмоциональный отклик

  • Есть мнение, что наклон головы — это социальный жест. Собаки могут делать это, когда хотят показать интерес и участие в разговоре с хозяином.

Что это значит для вас и вашей собаки

  • Наклон головы — это осмысленное действие, а не просто забавная привычка.
  • Чем внимательнее собака слушает вас, тем чаще она может наклонять голову.
  • Если питомец запоминает много слов, он будет использовать этот жест ещё чаще.
  • У собак может быть "любимая" сторона наклона — как у людей есть ведущая рука.

Так что если ваша собака делает это во время разговора — радуйтесь! Скорее всего, у вас очень умный и внимательный друг.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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