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Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше

3:41
Зоосфера

Россия — не самое гостеприимное место для черепах, ведь большинство из них предпочитают тепло. Однако среди немногих видов, которые всё же обитают в нашей стране, есть действительно опасная — дальневосточная черепаха. Её присутствие фиксируют в новых регионах, и далеко не всегда можно сразу определить, именно ли этот вид встретился людям или это всё-таки трионикс китайский, который тоже представляет угрозу.

Черепаха Трионикс
Фото: commons.wikimedia.org by Бутко Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Черепаха Трионикс

На первый взгляд — обычная черепаха, но…

Дальневосточная черепаха не выглядит устрашающе. Её панцирь обычно достигает 25 см (реже — до 40 см), и на первый взгляд она кажется совершенно безобидной. Но только до тех пор, пока не проявит свою природную ловкость.

Эта черепаха способна молниеносно выбрасывать голову на длинной гибкой шее и кусать так, что мало не покажется. По силе укуса её можно сравнить с попугаем, который легко раскалывает грецкий орех и перекусывает палочки. Не стоит пытаться дотронуться до неё, разглядывать вблизи или, тем более, ловить — встреча может закончиться серьёзной травмой.

Почему дальневосточная черепаха опасна

Помимо мощного укуса, у неё есть и другие неприятные особенности:

  • Отличная маскировка: черепаха часто зарывается в ил у берегов, так что можно случайно наступить на неё.
  • Агрессивный характер: она не только защищается, но и сама может атаковать, если почувствует опасность.
  • Гибкость и скорость: несмотря на мягкий панцирь, она способна дотянуться до любой части своего тела и легко укусить того, кто попытается её схватить.

Опасность подстерегает не только рыбаков и туристов, но и детей, которые могут по незнанию попытаться взять черепаху в руки.

Где водится дальневосточная черепаха

Её естественный ареал — юг Дальнего Востока. Основные места обитания:

  • Бассейны рек Амур и Уссури
  • Озёра Ханка и Гасси

Но за последние годы появились тревожные сообщения о её обнаружении в других регионах. По данным из интернета, её уже встречали в:

  • Москва-реке
  • Неве
  • Волге (Чебоксары)
  • Озере Орлово (Зауралье)
  • Пруде Магнитогорска

И это далеко не полный список.

Дальневосточная черепаха или трионикс

Раньше дальневосточную черепаху считали подвидом трионикса китайского — ещё одной мягкопанцирной черепахи. Внешне они действительно очень похожи, и даже биологи долгое время не могли их различить.

Однако трионикс — популярный вид среди любителей экзотических животных. И когда такие питомцы надоедают владельцам, их просто выпускают в ближайшие водоёмы. Так же когда-то распространилась красноухая черепаха, вытеснив родную болотную. Теперь, похоже, настала очередь трионикса.

Теплеющий климат и наличие в реках тёплых стоков делают возможным его выживание даже в центральных регионах России. Поэтому встретить агрессивную черепаху можно уже далеко за пределами её традиционного ареала.

Стоит ли бояться?

И дальневосточная черепаха, и трионикс китайский — далеко не те существа, с которыми стоит пытаться контактировать. Встреча с ними может закончиться неприятно, особенно если случайно потревожить их в воде или попытаться взять в руки.

Так что если вдруг заметите в реке черепаху с мягким панцирем — не приближайтесь и не пытайтесь её изучить. Безопаснее просто уйти подальше и не рисковать.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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