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Не просто стикер: как наклейка Собака в машине может спасти жизнь вашему питомцу

3:09
Зоосфера

На дорогах часто можно заметить автомобили с наклейками "Собака в машине" или "Кошка в машине". Казалось бы, зачем сообщать об этом окружающим? Животное ведь не водитель, не пассажир, который подает сигналы… Долгое время и я считала это бессмысленным, пока не узнала один важный факт.

Собака в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака в машине

Мифы о наклейках: что говорят в сети

Она нужна, чтобы другие водители не пугались

  • Есть мнение, что если в машине сидит крупный пёс, который резко высунется в окно, это может напугать соседних водителей и привести к аварии. Вроде бы логично, но на самом деле это не главная причина наклеек.

Это защита от воров и угонщиков

  • Некоторые считают, что если на авто наклейка с собакой, угонщики и воры обойдут его стороной. Это может сработать, если окна тонированные и собаку не видно, но на деле преступников куда больше привлекает отсутствие сигнализации, чем наличие пса.

Настоящая причина, о которой мало кто задумывается

А теперь представьте ситуацию: лето, жара, припаркованная машина, а внутри — забытая собака.

К сожалению, люди действительно забывают своих питомцев в авто — на жаре или в мороз, на подземных парковках или под солнцем. Иногда хозяин просто потерял счёт времени, а иногда — ему стало плохо в магазине, и он не может вернуться к питомцу.

Если вокруг десятки машин, то без наклейки никто и не подумает, что в одной из них может находиться животное. А ведь всего час в душном салоне может стать смертельным для собаки или кошки!

  • Наклейка — это не просто аксессуар, а шанс на спасение. Она помогает быстрее определить, где находится питомец, если он скулит или мяукает в закрытой машине.

Что говорят сотрудники экстренных служб

Помимо этого, наклейка может спасти жизнь при аварии.

Работник скорой помощи рассказал, что если у машины наклейка "Ребенок в машине", спасатели обязательно проверяют территорию в радиусе 30+ метров — вдруг при столкновении маленького пассажира выбросило из салона?

Тот же принцип работает и с животными. Если на автомобиле есть стикер с упоминанием питомца, спасатели будут тщательнее осматривать место ДТП, чтобы найти собаку или кошку, которая могла выбежать из машины в шоковом состоянии.

Стоит ли указывать породу

Дополнительный плюс — если указана порода животного.

Это может помочь тем, кто окажется рядом с машиной или будет искать питомца на месте аварии. Ведь не всегда понятно, чей именно пёс мечется возле машины — может, просто пробегал мимо?

Вывод

Наклейка "животное в машине" — это не просто украшение, а реальный способ защитить питомца в экстренных ситуациях. Она не спасёт от угона и не избавит от ДТП, но она может помочь окружающим вовремя прийти на помощь — а иногда и спасти жизнь.

Так что если вы возите питомца в машине — возможно, стоит задуматься о таком маленьком, но важном элементе.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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