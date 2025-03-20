Этот тюлень не должен был выжить, но случилось чудо

Во Владивостоке сотрудники МЧС обнаружили истощенного белька, прибитого к берегу бухты Лазурная. Спасенного малыша доставили в реабилитационный центр, где специалисты взяли его под опеку и начали восстанавливать здоровье животного.
Волонтеры центра "Тюлень" поделились информацией о состоянии малыша. Его вес оказался вдвое ниже нормы: всего 10 килограммов вместо положенных 20. Это тревожный показатель, указывающий на длительное отсутствие пищи и значительное истощение.
Спасатели надеются, что именно этого детеныша искали ранее. Вчера центр получил звонок и фотографии предполагаемого белька, однако их качество оставляло желать лучшего — из-за дальнего расстояния камеры сложно было разглядеть характерные пятна на его шкурке.
Накануне волонтеры пытались отыскать ослабленного детеныша, но поиски не увенчались успехом. Вечером животное все же заметили, однако вмешательство случайной собаки вынудило белька снова уйти в воду.
"Хотелось бы верить, что это именно тот тюлень, которого вчера до темноты искал Полухин", — рассказали в пресс-службе центра. Однако остается вероятность, что найденное животное — другое, ведь точки обнаружения двух бельков находятся на значительном расстоянии друг от друга.
Жители Приморья искренне надеются, что и второй детеныш в скором времени появится на берегу и получит помощь.
"Если не тот, значит, найдется и второй. Пусть поправляется как можно быстрее!" — пишут пользователи.
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