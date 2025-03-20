Этот тюлень не должен был выжить, но случилось чудо

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера События

Во Владивостоке сотрудники МЧС обнаружили истощенного белька, прибитого к берегу бухты Лазурная. Спасенного малыша доставили в реабилитационный центр, где специалисты взяли его под опеку и начали восстанавливать здоровье животного.

Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тюлень отдыхает на снегу

Критическое состояние найденыша

Волонтеры центра "Тюлень" поделились информацией о состоянии малыша. Его вес оказался вдвое ниже нормы: всего 10 килограммов вместо положенных 20. Это тревожный показатель, указывающий на длительное отсутствие пищи и значительное истощение.

Спасатели надеются, что именно этого детеныша искали ранее. Вчера центр получил звонок и фотографии предполагаемого белька, однако их качество оставляло желать лучшего — из-за дальнего расстояния камеры сложно было разглядеть характерные пятна на его шкурке.

Потерянный малыш и случай с собакой

Накануне волонтеры пытались отыскать ослабленного детеныша, но поиски не увенчались успехом. Вечером животное все же заметили, однако вмешательство случайной собаки вынудило белька снова уйти в воду.

"Хотелось бы верить, что это именно тот тюлень, которого вчера до темноты искал Полухин", — рассказали в пресс-службе центра. Однако остается вероятность, что найденное животное — другое, ведь точки обнаружения двух бельков находятся на значительном расстоянии друг от друга.

Надежда на спасение

Жители Приморья искренне надеются, что и второй детеныш в скором времени появится на берегу и получит помощь.

"Если не тот, значит, найдется и второй. Пусть поправляется как можно быстрее!" — пишут пользователи.

Ранее "Восток-Медиа" сообщало об уникальном случае спасения ларги, которая после долгого пути из Приморья нашла новый дом в Москве.

Уточнения

Обыкновенный тюле́нь (лат Phoca vitulina) — представитель семейства настоящих тюленей. Распространены циркумполярно и встречаются во всех морях, примыкающих к Северному Ледовитому океану.

