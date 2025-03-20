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Забудьте про грязь и шум: простые лайфхаки, которые отпугнут голубей без вреда для них

2:58
Зоосфера » Птицы

Голуби могут стать настоящей головной болью, особенно для жителей многоквартирных домов. Они загрязняют балконы, создают шум и даже могут быть переносчиками болезней. Но как от них избавиться, не нарушая закон? Разбираемся в проверенных способах, которые помогут вам сделать балкон непривлекательным для пернатых гостей.

Голубь
Фото: flickr.com by Ted Rabbitts, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Голубь

Почему голуби — это проблема

Эти птицы не только оставляют после себя грязь, но и могут представлять опасность для здоровья. Они переносят различные инфекции, а их помет способен повредить поверхности, оставляя трудноудаляемые пятна. Ситуация усложняется, если голуби решают свить гнездо именно на вашем балконе. Согласно "Закону о защите природы", уничтожать гнезда с яйцами или птенцами запрещено, поэтому важно принять меры заранее.

Простые и эффективные способы борьбы с голубями

1. Белый цвет — природный отпугиватель

Мало кто знает, но голуби инстинктивно боятся белого цвета, ассоциируя его с опасностью. Используйте этот факт себе на пользу:

  • Разместите на балконе белые цветы, такие как мускари, петунии или бегонии.
  • Добавьте белые декоративные элементы — кашпо, фонари, занавески.
  • Используйте отражающие поверхности, которые создадут дополнительный световой эффект.

Эти простые меры не только украсят балкон, но и сделают его менее привлекательным для голубей.

2. Запахи, которые отпугивают птиц

Голуби чувствительны к резким запахам, и это можно использовать:

  • Сделайте спрей с уксусом, перцем или чили и обработайте места, где они любят садиться.
  • Разложите на балконе ватные диски, пропитанные мятным или эвкалиптовым маслом.
  • Повесьте пучки ароматных трав, таких как лаванда или розмарин.

3. Оптические и звуковые барьеры

Некоторые визуальные и звуковые эффекты способны держать голубей на расстоянии:

  • Развесьте блестящие ленты, зеркальные элементы или компакт-диски, которые будут отражать свет.
  • Используйте фигурки хищных птиц — это может напугать голубей.
  • Подвесьте колокольчики или легкие металлические элементы, издающие звук при ветре.

4. Физические преграды

Если голуби слишком настойчивы, стоит прибегнуть к техническим методам:

  • Установите защитные сети или шипы, чтобы они не могли садиться.
  • Используйте специальные барьеры на перилах, препятствующие их посадке.
  • Закройте вентиляционные отверстия, через которые голуби могут проникнуть.

Применяя сразу несколько методов, можно значительно снизить вероятность появления голубей на вашем балконе. Главное — действовать заранее, пока они не успели выбрать ваш балкон в качестве постоянного убежища.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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