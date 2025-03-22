Антицарапки: почему кошки считают их коварным заговором против себя

3:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой поцарапанной мебели, дверей и даже случайных травм. Одним из популярных решений стали силиконовые колпачки на когти, которые призваны защитить дом от когтей питомца. Однако ветеринары категорически не рекомендуют этот метод, указывая на возможные негативные последствия для здоровья кошки.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Что такое колпачки антицарапки

Колпачки антицарапки представляют собой небольшие мягкие насадки, которые надеваются на когти кошки и фиксируются специальным клеем. Они не мешают животному выпускать когти, но делают их безопасными для мебели и кожи хозяина. Средний срок службы таких накладок составляет 4-6 недель, после чего они самостоятельно отпадают или требуют замены.

На первый взгляд, это выглядит как удобное и безболезненное решение, но ветеринары предупреждают: у антицарапок есть серьезные недостатки.

Почему владельцы выбирают колпачки

Колпачки стали популярны по нескольким причинам:

Защищают мебель, обои и другие предметы интерьера от царапин.

обои и другие предметы интерьера от царапин. Предотвращают случайные травмы при игре с питомцем.

при игре с питомцем. Помогают в ситуациях, когда кошка слишком агрессивна или не приучена к когтеточке.

Однако, несмотря на эти плюсы, эксперты в области ветеринарии всё чаще выступают против этого метода.

Почему ветеринары против колпачков

Американский ветеринар и журналист Джефф Вербер объясняет, что использование антицарапок может негативно сказаться на здоровье кошки:

Ограничение естественного поведения: кошка использует когти не только для защиты, но и для физической активности: она цепляется за поверхности, стачивает когти и оставляет метки. Накладки мешают этим процессам, что может привести к стрессу и тревожности.

кошка использует когти не только для защиты, но и для физической активности: она цепляется за поверхности, стачивает когти и оставляет метки. Накладки мешают этим процессам, что может привести к стрессу и тревожности. Проблемы с обновлением когтей: в норме когти кошки естественно стачиваются и обновляются. Если коготь не изнашивается должным образом, он может врасти в подушечки лап, вызывая боль, воспаление и даже абсцессы.

в норме когти кошки естественно стачиваются и обновляются. Если коготь не изнашивается должным образом, он может врасти в подушечки лап, вызывая боль, воспаление и даже абсцессы. Изменение походки и нагрузки на суставы: кошка не может полноценно втягивать когти, что влияет на её движения и баланс. Это может привести к дискомфорту при ходьбе и прыжках, а в долгосрочной перспективе — к проблемам с суставами.

кошка не может полноценно втягивать когти, что влияет на её движения и баланс. Это может привести к дискомфорту при ходьбе и прыжках, а в долгосрочной перспективе — к проблемам с суставами. Риск проглатывания: некоторые кошки пытаются снять колпачки и могут случайно их проглотить. В лучшем случае колпачок выйдет естественным путем, но иногда требуется хирургическое вмешательство.

Чем заменить антицарапки

Вместо накладок ветеринары советуют прибегать к более гуманным и безопасным методам защиты дома:

Регулярная стрижка когтей: подрезайте когти раз в 2-3 недели с помощью специального когтереза или обратитесь к грумеру. Это значительно снизит вероятность повреждений мебели и кожи.

подрезайте когти раз в 2-3 недели с помощью специального когтереза или обратитесь к грумеру. Это значительно снизит вероятность повреждений мебели и кожи. Правильный выбор когтеточек: разместите несколько когтеточек в разных частях дома. Экспериментируйте с вертикальными, горизонтальными или наклонными вариантами. Дополнительно можно использовать спрей с кошачьей мятой, чтобы привлечь питомца.

разместите несколько когтеточек в разных частях дома. Экспериментируйте с вертикальными, горизонтальными или наклонными вариантами. Дополнительно можно использовать спрей с кошачьей мятой, чтобы привлечь питомца. Коррекция поведения: обеспечьте кошке активные игры и тренировки, чтобы она могла выплеснуть энергию и меньше царапала окружающие предметы.

Колпачки антицарапки могут показаться удобным решением, но их долгосрочные последствия для здоровья кошки делают этот метод нежелательным. Ветеринары настоятельно рекомендуют искать альтернативные способы защиты мебели, которые не нарушают природные потребности животного. Здоровье и комфорт питомца всегда должны быть в приоритете.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

