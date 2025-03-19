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Ваш пёс – дальтоник: офтальмолог раскрыл, в каких цветах собаки видят мир

1:07
Зоосфера

Многие считают, что собаки видят мир в черно-белом, как в старом кино. Такую теорию в 40-х годах предложил окулист Гордон Уоллс. Однако офтальмолог Джей Нейтц опроверг это.

Хозяйка кормит собаку
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хозяйка кормит собаку

Он доказал, что собаки — как дальтоники. Они видят желтый и синий, а красный с зеленым для них — просто оттенки серого.

Зато в темноте собаки видят лучше всех. Их зрение ночью в шесть раз лучше нашего благодаря зеркальной мембране за сетчаткой, которая усиливает свет, сообщает KP. RU.

Кроме того, эти животные в десятки тысяч раз лучше человека чувствуют запахи. По ним они даже способны выяснить, который сейчас час.

Хозяевам собак на заметку:

  • Собак привлекают желтые миски — исследования из Индии это подтверждают.
  • Игрушки лучше брать разных цветов. Красную на траве пес найдет по запаху, а синюю или желтую — по зрению.
  • Ночью собаки видят почти как днем, но днем их зрение размытое — они близоруки.

Уточнения

Дальтони́зм цветовая слепота, — наследственная, реже приобретённая, особенность зрения человека и приматов, выражающаяся в сниженной способности или полной неспособности видеть или различать все или некоторые цвета.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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