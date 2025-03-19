Ваш пёс – дальтоник: офтальмолог раскрыл, в каких цветах собаки видят мир

Многие считают, что собаки видят мир в черно-белом, как в старом кино. Такую теорию в 40-х годах предложил окулист Гордон Уоллс. Однако офтальмолог Джей Нейтц опроверг это.
Он доказал, что собаки — как дальтоники. Они видят желтый и синий, а красный с зеленым для них — просто оттенки серого.
Зато в темноте собаки видят лучше всех. Их зрение ночью в шесть раз лучше нашего благодаря зеркальной мембране за сетчаткой, которая усиливает свет, сообщает KP. RU.
Кроме того, эти животные в десятки тысяч раз лучше человека чувствуют запахи. По ним они даже способны выяснить, который сейчас час.
Дальтони́зм цветовая слепота, — наследственная, реже приобретённая, особенность зрения человека и приматов, выражающаяся в сниженной способности или полной неспособности видеть или различать все или некоторые цвета.
Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!