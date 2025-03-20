Думаете, сфинкс — идеальный кот для аллергиков? Вы будете удивлены

Многие уверены, что аллергия на кошек возникает исключительно из-за шерсти. Кажется логичным, что лысые породы, такие как сфинксы, станут отличным выбором для аллергиков. Однако на деле всё не так просто — даже без шерсти кошки остаются источником аллергенов.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Причина аллергии — не в шерсти

Основной виновник аллергии — белок Fel d, который содержится в:

слюне,

коже,

моче,

перхоти кошки.

Этот белок присутствует у всех пород, включая лысых сфинксов. Они облизывают себя, выделяют кожные секреты и распространяют аллерген не меньше, чем пушистые кошки.

Аллергия не всегда проявляется одинаково

Иногда реакция зависит не только от кошки, но и от состояния иммунной системы человека. Ослабленный организм, стресс или перенесённые заболевания могут спровоцировать появление симптомов, даже если раньше их не было.

Может, дело не в кошке?

Аллергия может быть вызвана не самим питомцем, а предметами, связанными с ним:

наполнителем для лотка,

кормом,

средствами ухода и лекарствами.

Поэтому прежде чем делать выводы, стоит выяснить, что именно вызывает реакцию.

Что делать аллергикам?

Если желание завести кошку сильнее страха перед аллергией, стоит:

чаще проводить влажную уборку,

использовать воздухоочистители,

мыть питомца и его принадлежности,

при необходимости обратиться к аллергологу.

Лысая кошка — не гарантия отсутствия аллергии. Главное — знать, как правильно минимизировать контакт с аллергенами!

Уточнения

Сфинкс (др.-греч. Σφίγξ, Σφιγγός, сфинга, собств. "душительница" — переосмысление древнеегипетского названия сфинкса "шепсес анх" — "живой образ") — зооморфное мифическое существо.

