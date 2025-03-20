Думаете, сфинкс — идеальный кот для аллергиков? Вы будете удивлены

Многие уверены, что аллергия на кошек возникает исключительно из-за шерсти. Кажется логичным, что лысые породы, такие как сфинксы, станут отличным выбором для аллергиков. Однако на деле всё не так просто — даже без шерсти кошки остаются источником аллергенов.
Основной виновник аллергии — белок Fel d, который содержится в:
Этот белок присутствует у всех пород, включая лысых сфинксов. Они облизывают себя, выделяют кожные секреты и распространяют аллерген не меньше, чем пушистые кошки.
Иногда реакция зависит не только от кошки, но и от состояния иммунной системы человека. Ослабленный организм, стресс или перенесённые заболевания могут спровоцировать появление симптомов, даже если раньше их не было.
Аллергия может быть вызвана не самим питомцем, а предметами, связанными с ним:
Поэтому прежде чем делать выводы, стоит выяснить, что именно вызывает реакцию.
Если желание завести кошку сильнее страха перед аллергией, стоит:
Лысая кошка — не гарантия отсутствия аллергии. Главное — знать, как правильно минимизировать контакт с аллергенами!
Сфинкс (др.-греч. Σφίγξ, Σφιγγός, сфинга, собств. "душительница" — переосмысление древнеегипетского названия сфинкса "шепсес анх" — "живой образ") — зооморфное мифическое существо.
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