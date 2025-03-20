Кошачьи блохи атакуют не только кошек! Как избежать их укусов

Название "кошачьи блохи" вводит многих в заблуждение — кажется, что эти паразиты кусают только мурлыкающих питомцев. Однако на деле Ctenocephalides felis вовсе не такие разборчивые и могут нападать на любых теплокровных существ, включая людей.
Несмотря на способность кусать человека, кошачьи блохи не выбирают его в качестве постоянного хозяина. Это связано с несколькими причинами:
Нет, кошачьи блохи не живут на людях. Регулярное мытьё, использование средств личной гигиены и отсутствие густой шерсти делают человеческое тело не самым удобным местом для паразитирования. Однако если в доме много блох, они могут временно кусать человека, особенно в период сильного голода.
Помните: блохи кусают человека не потому, что хотят на нём поселиться, а лишь в поисках еды. Так что лучше не доводить ситуацию до нашествия паразитов!
Блохи (лат. Siphonaptera - др.-греч. σίφων - насос, ἄπτερον - бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.
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