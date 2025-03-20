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Кошачьи блохи атакуют не только кошек! Как избежать их укусов

1:42
Зоосфера

Название "кошачьи блохи" вводит многих в заблуждение — кажется, что эти паразиты кусают только мурлыкающих питомцев. Однако на деле Ctenocephalides felis вовсе не такие разборчивые и могут нападать на любых теплокровных существ, включая людей.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Почему блохи предпочитают кошек?

Несмотря на способность кусать человека, кошачьи блохи не выбирают его в качестве постоянного хозяина. Это связано с несколькими причинами:

  • Кошачья кровь теплее и питательнее, что делает её более привлекательной для паразитов.
  • Кожа кошек тоньше, поэтому её легче прокусить.
  • Отсутствие густого волосяного покрова у людей усложняет паразитам процесс закрепления на теле.

Могут ли кошачьи блохи жить на человеке?

Нет, кошачьи блохи не живут на людях. Регулярное мытьё, использование средств личной гигиены и отсутствие густой шерсти делают человеческое тело не самым удобным местом для паразитирования. Однако если в доме много блох, они могут временно кусать человека, особенно в период сильного голода.

Как избежать укусов?

  • Обрабатывайте питомцев от блох, чтобы предотвратить их размножение в доме.
  • Регулярно пылесосьте ковры, мягкую мебель и щели в полу, где могут прятаться яйца и личинки блох.
  • Используйте специальные средства для обработки дома, если замечены признаки заражения.

Помните: блохи кусают человека не потому, что хотят на нём поселиться, а лишь в поисках еды. Так что лучше не доводить ситуацию до нашествия паразитов!

Уточнения

Блохи (лат. Siphonaptera - др.-греч. σίφων - насос, ἄπτερον - бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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