Кошачьи блохи атакуют не только кошек! Как избежать их укусов

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Название "кошачьи блохи" вводит многих в заблуждение — кажется, что эти паразиты кусают только мурлыкающих питомцев. Однако на деле Ctenocephalides felis вовсе не такие разборчивые и могут нападать на любых теплокровных существ, включая людей.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Кошка

Почему блохи предпочитают кошек?

Несмотря на способность кусать человека, кошачьи блохи не выбирают его в качестве постоянного хозяина. Это связано с несколькими причинами:

Кошачья кровь теплее и питательнее , что делает её более привлекательной для паразитов.

, что делает её более привлекательной для паразитов. Кожа кошек тоньше , поэтому её легче прокусить.

, поэтому её легче прокусить. Отсутствие густого волосяного покрова у людей усложняет паразитам процесс закрепления на теле.

Могут ли кошачьи блохи жить на человеке?

Нет, кошачьи блохи не живут на людях. Регулярное мытьё, использование средств личной гигиены и отсутствие густой шерсти делают человеческое тело не самым удобным местом для паразитирования. Однако если в доме много блох, они могут временно кусать человека, особенно в период сильного голода.

Как избежать укусов?

Обрабатывайте питомцев от блох , чтобы предотвратить их размножение в доме.

, чтобы предотвратить их размножение в доме. Регулярно пылесосьте ковры, мягкую мебель и щели в полу, где могут прятаться яйца и личинки блох.

ковры, мягкую мебель и щели в полу, где могут прятаться яйца и личинки блох. Используйте специальные средства для обработки дома, если замечены признаки заражения.

Помните: блохи кусают человека не потому, что хотят на нём поселиться, а лишь в поисках еды. Так что лучше не доводить ситуацию до нашествия паразитов!

Уточнения

Блохи (лат. Siphonaptera - др.-греч. σίφων - насос, ἄπτερον - бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.

