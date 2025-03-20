Кошка пришла к вашему дому — к добру или к беде? Узнайте, что это значит

Вы открыли дверь и увидели на пороге кошку? Не спешите отгонять её - возможно, она выбрала ваш дом не просто так. Причины могут быть как вполне логичными, так и связанными с народными приметами.
Считается, что кошка сама выбирает себе дом и может принести в него удачу.
Пришёл бездомный кот? Это знак доверия к вам и вашей семье. Если приютите его, удача будет на вашей стороне.
На пороге появился котёнок? Хороший знак для пар, мечтающих о ребёнке. Народные поверья гласят, что после этого в доме скоро появится пополнение.
Цвет шерсти тоже важен:
Прогонять такую кошку или оставить её - решать вам. Но если животное пришло к вашему дому, возможно, это не случайность!
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?