Кошка пришла к вашему дому — к добру или к беде? Узнайте, что это значит

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы открыли дверь и увидели на пороге кошку? Не спешите отгонять её - возможно, она выбрала ваш дом не просто так. Причины могут быть как вполне логичными, так и связанными с народными приметами.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кот

Почему кошка могла прийти к вам?

Потерялась или сбежала . Возможно, перед вами чей-то питомец, который случайно оказался на улице.

. Возможно, перед вами чей-то питомец, который случайно оказался на улице. Ищет укрытие . Уличные кошки могут искать тепло и защиту, особенно в плохую погоду.

. Уличные кошки могут искать тепло и защиту, особенно в плохую погоду. Голод . Если кошка выглядит истощённой, скорее всего, она давно не ела.

. Если кошка выглядит истощённой, скорее всего, она давно не ела. Беременность. Беременные кошки инстинктивно ищут тихое место для родов, и ваш дом мог показаться ей безопасным.

А что говорят приметы?

Считается, что кошка сама выбирает себе дом и может принести в него удачу.

Пришёл бездомный кот? Это знак доверия к вам и вашей семье. Если приютите его, удача будет на вашей стороне.

На пороге появился котёнок? Хороший знак для пар, мечтающих о ребёнке. Народные поверья гласят, что после этого в доме скоро появится пополнение.

Цвет шерсти тоже важен:

Серый — помогает справляться с трудностями.

— помогает справляться с трудностями. Белый — защищает от болезней.

— защищает от болезней. Чёрный — уберегает от негатива.

— уберегает от негатива. Рыжий — приносит в дом достаток и радость.

Прогонять такую кошку или оставить её - решать вам. Но если животное пришло к вашему дому, возможно, это не случайность!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

