Можно ли кормить кошку и собаку одним кормом? Ответ вас удивит

Если в вашем доме живут и кошка, и собака, наверняка вы замечали, как питомцы пытаются "угоститься" из чужой миски. Но можно ли кормить их одинаковой пищей? Временный компромисс возможен, но постоянный общий рацион чреват серьёзными последствиями.
Рацион кошек и собак сильно отличается. Кошки — облигатные хищники, их организм нуждается в большом количестве животного белка, таурине и арахидоновой кислоте. Без этих веществ у кошки могут начаться проблемы со зрением, сердцем и шерстью.
Собаки — всеядны, они лучше усваивают углеводы и не нуждаются в таком количестве белка. Если кормить их кошачьей пищей, это может привести к ожирению и перегрузке почек.
Если вдруг закончился корм, кошка и собака могут несколько дней питаться одним и тем же. Однако такая временная мера не должна становиться привычкой: уже через 2-3 дня могут появиться расстройства пищеварения.
В экстренной ситуации можно позволить питомцам временно есть одно и то же, но для их здоровья важно придерживаться индивидуального рациона. Если животные постоянно тянутся к чужой миске, кормите их в разных комнатах или в разное время.
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