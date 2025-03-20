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Можно ли кормить кошку и собаку одним кормом? Ответ вас удивит

1:42
Зоосфера

Если в вашем доме живут и кошка, и собака, наверняка вы замечали, как питомцы пытаются "угоститься" из чужой миски. Но можно ли кормить их одинаковой пищей? Временный компромисс возможен, но постоянный общий рацион чреват серьёзными последствиями.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Кошки и собаки — разные по природе

Рацион кошек и собак сильно отличается. Кошки — облигатные хищники, их организм нуждается в большом количестве животного белка, таурине и арахидоновой кислоте. Без этих веществ у кошки могут начаться проблемы со зрением, сердцем и шерстью.

Собаки — всеядны, они лучше усваивают углеводы и не нуждаются в таком количестве белка. Если кормить их кошачьей пищей, это может привести к ожирению и перегрузке почек.

Можно ли делать исключения?

Если вдруг закончился корм, кошка и собака могут несколько дней питаться одним и тем же. Однако такая временная мера не должна становиться привычкой: уже через 2-3 дня могут появиться расстройства пищеварения.

Почему нельзя постоянно кормить одинаково?

  • Кошка на собачьем корме — недополучает таурин и белки, что со временем ведёт к заболеваниям.
  • Собака на кошачьем корме — получает слишком много жиров и белков, что перегружает печень и почки.

Каждому питомцу — свой корм

В экстренной ситуации можно позволить питомцам временно есть одно и то же, но для их здоровья важно придерживаться индивидуального рациона. Если животные постоянно тянутся к чужой миске, кормите их в разных комнатах или в разное время.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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